Bogdan Ivan, întâlnire la Davos cu Rafael Grossi. Energia nucleară rămâne un pilon strategic pentru securitatea energetică a României
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a avut, miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, discuții cu Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, axate pe rolul energiei nucleare în mixul energetic al României.
Oficialul român a subliniat că energia nucleară nu reprezintă o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică, cu implicații directe asupra securității energetice, nivelului prețurilor și competitivității economiei naționale.
Bogdan Ivan a arătat că mesajul transmis în cadrul întâlnirii a fost unul ferm: România își propune să decarbonizeze economia, însă acest proces va fi realizat într-un mod „pragmatic și inteligent”.
El a evidențiat pe Facebook faptul că țara noastră produce constant energie nucleară stabilă și curată și mizează pe acest sector ca pilon de bază pe termen lung.
De asemenea, ministrul a precizat că prezența României la masa deciziilor globale este esențială într-un context energetic tot mai volatil.
Consumul ridicat și importurile reprezintă semnale de alarmă pentru sistem
Ministrul Energiei a explicat că datele recente arată presiuni tot mai mari asupra sistemului energetic național. Consumul intern a depășit constant pragul de 9.000 MW, atingând maximele ultimilor patru ani, iar în perioadele de vârf România a fost nevoită să importe între 1.200 și 2.000 MW.
Totodată, săptămâna trecută, piața românească a înregistrat cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, situație pe care Bogdan Ivan a catalogat-o drept nesustenabilă pe termen lung, cu riscuri majore pentru economie.
În acest context, ministrul a subliniat că România investește în construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă, fiecare cu o capacitate de 720 MW, și accelerează proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, primul de acest tip din Europa, cu o capacitate de 462 MW.
De asemenea, perioada 2027–2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar din sistem aproximativ 700 MW, va fi gestionată prin dezvoltarea de noi capacități pe gaz și prin întărirea interconectărilor regionale.
Postarea ministrului Energiei: M-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor
„Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor
La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.
Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri și de competitivitatea economiei.
Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face PRAGMATIC și INTELIGENT. România produce constant energie nucleară stabilă și curată.
Și mizăm pe acest pilon pe termen lung.
Contextul actual spune lucrurilor pe nume:
🔘 consumul intern a depășit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani
🔘 în vârf de sarcină, am importat 1.200–2.000 MW
🔘 săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piață de energie din Europa
⚠️ Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia.
De aceea:
✅ investim în construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă (720 MW fiecare)
✅ accelerăm proiectul SMR de la Doicești, primul de acest tip din Europa (462 MW)
✅ gestionăm responsabil perioada 2027–2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin capacități noi pe gaz și interconectări mai puternice
Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor”, a scrie Bogdan Ivan pe pagina sa de socializare.
