Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a avut, miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, discuții cu Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, axate pe rolul energiei nucleare în mixul energetic al României.

Oficialul român a subliniat că energia nucleară nu reprezintă o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică, cu implicații directe asupra securității energetice, nivelului prețurilor și competitivității economiei naționale.

Bogdan Ivan a arătat că mesajul transmis în cadrul întâlnirii a fost unul ferm: România își propune să decarbonizeze economia, însă acest proces va fi realizat într-un mod „pragmatic și inteligent”.

El a evidențiat pe Facebook faptul că țara noastră produce constant energie nucleară stabilă și curată și mizează pe acest sector ca pilon de bază pe termen lung.

De asemenea, ministrul a precizat că prezența României la masa deciziilor globale este esențială într-un context energetic tot mai volatil.

Ministrul Energiei a explicat că datele recente arată presiuni tot mai mari asupra sistemului energetic național. Consumul intern a depășit constant pragul de 9.000 MW, atingând maximele ultimilor patru ani, iar în perioadele de vârf România a fost nevoită să importe între 1.200 și 2.000 MW.

Totodată, săptămâna trecută, piața românească a înregistrat cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, situație pe care Bogdan Ivan a catalogat-o drept nesustenabilă pe termen lung, cu riscuri majore pentru economie.

În acest context, ministrul a subliniat că România investește în construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă, fiecare cu o capacitate de 720 MW, și accelerează proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, primul de acest tip din Europa, cu o capacitate de 462 MW.

De asemenea, perioada 2027–2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar din sistem aproximativ 700 MW, va fi gestionată prin dezvoltarea de noi capacități pe gaz și prin întărirea interconectărilor regionale.