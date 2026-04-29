Bogdan Ivan subliniază că decizia privind legea prosumatorilor marchează un moment important pentru românii care au investit în producția proprie de energie. Oficialul susține că noile prevederi corectează disfuncționalități existente și oferă predictibilitate.

Într-o reacție publică, acesta a evidențiat impactul direct asupra prosumatorilor, insistând asupra beneficiilor economice și administrative aduse de lege.

„Victorie pentru românii care produc energie acasă! CCR a confirmat constituţionalitatea legii prosumatorilor. Asta înseamnă reguli mai corecte pentru românii care au investit din banii lor în panouri fotovoltaice şi produc energie pentru propriul consum”, a scris acesta.

Una dintre modificările esențiale vizează utilizarea surplusului de energie produs. Energia care nu este consumată într-un punct nu va mai fi pierdută, ci va putea fi redistribuită în cadrul aceluiași consumator, în condițiile prevăzute de lege.

Legea prosumatorilor introduce un mecanism mai flexibil de utilizare a energiei produse, cu accent pe eficiență și transparență. Noile reguli stabilesc modul în care energia este compensată și valorificată de către consumatori.

Surplusul de energie produs într-o locație va putea fi utilizat pentru acoperirea consumului din alte puncte ale aceluiași prosumator. Această măsură elimină pierderile și optimizează utilizarea resurselor.

Pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații de până la 27 kW, sumele rezultate din compensare pot fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale, dacă furnizorul este același.

Un alt element central îl reprezintă schimbarea modului de facturare. Regularizarea consumului și producției se va realiza lunar, eliminând întârzierile semnificative înregistrate anterior, când unii consumatori așteptau până la un an pentru clarificarea situațiilor financiare.

Totodată, legea stabilește un cadru clar pentru calculul energiei consumate, livrate în rețea și produse în exces, reducând confuziile și disputele dintre furnizori și clienți.

„România are nevoie de oameni care produc energie, nu doar de oameni care plătesc facturi. Iar statul trebuie să fie de partea celor care investesc şi economisesc”, a transmis acesta.

Curtea Constituțională a României a analizat obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a decis, cu majoritate de voturi, că legea respectă prevederile constituționale.

Instanța a constatat că forma inițială a legii reglementa dreptul prosumatorilor la compensarea cantitativă și financiară a energiei electrice. De asemenea, aceasta stabilea responsabilități privind echilibrarea pe piața de energie pentru anumite categorii de producători.

În cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul a adaptat conținutul normativ în conformitate cu solicitările formulate. CCR a subliniat că modificările adoptate s-au încadrat în limitele cererii de reexaminare.

Judecătorii constituționali au reținut că legislativul nu a depășit cadrul constituțional și a respectat regulile privind reluarea procedurii legislative.

Decizia este definitivă și are caracter general obligatoriu, ceea ce înseamnă că prevederile legii prosumatorilor vor intra în aplicare în forma validată de Curte.

Tabel sinteză – principalele prevederi și efecte ale legii prosumatorilor: