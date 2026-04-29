CCR a anunțat că, cu majoritate de voturi, a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României, Nicușor Dan, și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 este constituțională în raport cu criticile formulate.

Judecătorii constituționali au analizat dacă Parlamentul a respectat limitele cererii de reexaminare formulate anterior de șeful statului și dacă modificările introduse ulterior se încadrau în obiectul acestei solicitări.

Curtea a concluzionat că Parlamentul a respectat aceste limite și a adoptat soluții legislative conforme cu jurisprudența constituțională privind reexaminarea unei legi.

Legea analizată reglementează, în principal, dreptul prosumatorilor la compensarea cantitativă a energiei electrice consumate din rețea cu energia electrică produsă și livrată în rețea.

Totodată, actul normativ prevede și compensarea financiară pentru energia livrată, aspect important pentru persoanele care produc energie electrică, în special prin sisteme fotovoltaice, și o injectează în rețeaua națională.

Un alt punct analizat a fost cel legat de responsabilitatea în materie de echilibrare pe piața de energie electrică.

În forma inițială, legea stabilea că responsabilitatea de echilibrare revenea prosumatorilor care aveau o putere instalată de producere a energiei electrice de cel puțin 900 kW.

CCR a arătat însă că articolul 5 alineatul 2 litera b din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește un prag inferior, de 400 kW.

Această diferență a fost unul dintre motivele pentru care președintele Nicușor Dan a formulat cererea de reexaminare a legii.

Solicitarea a vizat exact aceste aspecte legate de compensare și de responsabilitatea de echilibrare pentru prosumatori.

Curtea Constituțională a reamintit că, potrivit jurisprudenței sale constante, redeschiderea procedurii legislative se poate face doar cu privire la aspectele indicate în cererea de reexaminare.

Judecătorii au constatat că atât Camera Deputaților, cât și Senatul au adaptat conținutul normativ al legii exact în raport cu solicitările formulate de Președinte.

Astfel, soluțiile legislative adoptate au fost considerate congruente cu obiectul cererii de reexaminare și nu au depășit limitele impuse de Constituție.

Din acest motiv, CCR a stabilit că legea nu încalcă articolul 77 alineatul 2 și articolul 147 alineatul 4 din Constituție.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie, ceea ce înseamnă că legea poate merge mai departe în procedura de promulgare și aplicare.

Argumentele complete care au stat la baza acestei soluții vor fi prezentate în motivarea oficială a deciziei, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

Prin această decizie, cadrul legislativ privind prosumatorii și compensarea energiei electrice primește o nouă confirmare juridică, într-un moment în care tot mai mulți români investesc în producția proprie de energie.