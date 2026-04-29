Potrivit proiectului de lege, candidații care vor să obțină permisul de conducere categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă tehnică în poligon, înainte de examenul practic pe drumurile publice.

Această etapă ar deveni obligatorie și eliminatorie, ceea ce înseamnă că doar cei care o promovează vor putea merge mai departe la proba de traseu.

Inițiatorii spun că actualul sistem, în care examinarea practică are loc exclusiv în trafic, nu permite o verificare uniformă și standardizată a unor manevre esențiale pentru siguranța rutieră.

Conform proiectului, proba tehnică din poligon va include cel puțin patru manevre obligatorii. Candidații vor trebui să demonstreze că pot realiza plecarea din rampă, mersul în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat.

Aceste manevre sunt considerate esențiale pentru controlul vehiculului și pentru evitarea situațiilor periculoase în trafic, mai ales în zonele urbane aglomerate.

Inițiatorii subliniază că lipsa unei probe în mediu controlat face ca unii șoferi să ajungă în trafic fără să fi demonstrat clar că stăpânesc tehnic mașina.

Datele Poliției Rutiere arată că, din cele aproximativ 4.000 de accidente grave produse într-un an, în jur de 700 au loc din vina unor șoferi neexperimentați, cu vârste de până la 22 de ani.

Acesta este unul dintre principalele argumente invocate de inițiatori pentru reintroducerea poligonului în examenul auto.

Specialistul în conducere defensivă Andrei Potra a explicat că existența unei probe separate în poligon ar permite o filtrare mai bună a viitorilor șoferi și ar evita introducerea în trafic a unor persoane nepregătite.

„Faptul că îl ai ca probă diferită la examinare, produce o filtrare a conducătorilor auto nu pui oameni periculoși în trafic ca să-ți demonstreze, în condiții periculoase, că nu erau pregătiți pentru examen”, spune Andrei Potra, specialist în conducere defensivă, potrivit ProTV.

Instructorii auto atrag atenția că reintroducerea poligonului nu este singura soluție pentru reducerea accidentelor.

Alex Bențea a arătat că în multe țări din vestul Europei permisul poate fi obținut chiar de la 16 sau 17 ani, însă tinerii pot conduce doar însoțiți de un adult, iar numărul accidentelor este mai redus.

„Vorbind de țările din vestul Europei, permisul se poate obține de la vârsta de 16-17 ani, dar v-am zis, poate să conducă doar cu un adult vedem că aceste accidente în țările din vest sunt foarte puține”, a declarat Alex Bențea, instructor auto.

Potrivit Direcției Generale de Permise de Conducere, în România există aproximativ un sfert de milion de șoferi care conduc de mai puțin de doi ani.

Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va fi aprobat, schimbările ar putea fi aplicate în termen de șase luni, pentru a permite adaptarea infrastructurii de examinare.