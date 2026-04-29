Proba din poligon ar deveni etapă eliminatorie înainte de traseu
Potrivit proiectului de lege, candidații care vor să obțină permisul de conducere categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă tehnică în poligon, înainte de examenul practic pe drumurile publice.
Această etapă ar deveni obligatorie și eliminatorie, ceea ce înseamnă că doar cei care o promovează vor putea merge mai departe la proba de traseu.
Inițiatorii spun că actualul sistem, în care examinarea practică are loc exclusiv în trafic, nu permite o verificare uniformă și standardizată a unor manevre esențiale pentru siguranța rutieră.
Ce manevre vor trebui să demonstreze candidații
Conform proiectului, proba tehnică din poligon va include cel puțin patru manevre obligatorii. Candidații vor trebui să demonstreze că pot realiza plecarea din rampă, mersul în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat.
Aceste manevre sunt considerate esențiale pentru controlul vehiculului și pentru evitarea situațiilor periculoase în trafic, mai ales în zonele urbane aglomerate.
Inițiatorii subliniază că lipsa unei probe în mediu controlat face ca unii șoferi să ajungă în trafic fără să fi demonstrat clar că stăpânesc tehnic mașina.
Aproximativ 700 de accidente grave pe an sunt provocate de șoferi neexperimentați
Datele Poliției Rutiere arată că, din cele aproximativ 4.000 de accidente grave produse într-un an, în jur de 700 au loc din vina unor șoferi neexperimentați, cu vârste de până la 22 de ani.
Acesta este unul dintre principalele argumente invocate de inițiatori pentru reintroducerea poligonului în examenul auto.
Specialistul în conducere defensivă Andrei Potra a explicat că existența unei probe separate în poligon ar permite o filtrare mai bună a viitorilor șoferi și ar evita introducerea în trafic a unor persoane nepregătite.
„Faptul că îl ai ca probă diferită la examinare, produce o filtrare a conducătorilor auto nu pui oameni periculoși în trafic ca să-ți demonstreze, în condiții periculoase, că nu erau pregătiți pentru examen”, spune Andrei Potra, specialist în conducere defensivă, potrivit ProTV.
Specialiștii spun că ar trebui analizate și alte soluții
Instructorii auto atrag atenția că reintroducerea poligonului nu este singura soluție pentru reducerea accidentelor.
Alex Bențea a arătat că în multe țări din vestul Europei permisul poate fi obținut chiar de la 16 sau 17 ani, însă tinerii pot conduce doar însoțiți de un adult, iar numărul accidentelor este mai redus.
„Vorbind de țările din vestul Europei, permisul se poate obține de la vârsta de 16-17 ani, dar v-am zis, poate să conducă doar cu un adult vedem că aceste accidente în țările din vest sunt foarte puține”, a declarat Alex Bențea, instructor auto.
Potrivit Direcției Generale de Permise de Conducere, în România există aproximativ un sfert de milion de șoferi care conduc de mai puțin de doi ani.
Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va fi aprobat, schimbările ar putea fi aplicate în termen de șase luni, pentru a permite adaptarea infrastructurii de examinare.
|Element cheie
|Detalii esențiale
|Impact / Relevanță
|Schimbare propusă
|Introducerea probei în poligon înainte de traseu
|Creează o etapă suplimentară de evaluare
|Caracterul probei
|Obligatorie și eliminatorie
|Candidații care nu promovează nu ajung la traseu
|Motivul modificării
|Lipsa unei evaluări standardizate a manevrelor tehnice
|Crește uniformitatea și corectitudinea examinării
|Manevre obligatorii
|Plecare din rampă, mers în marșarier, parcare laterală, întoarcere în spațiu limitat
|Verifică controlul real al vehiculului
|Problema actuală
|Examenul practic are loc doar în trafic
|Nu toate abilitățile sunt testate clar
|Date privind accidentele
|~700 din 4.000 accidente grave/an implică șoferi neexperimentați (sub 22 ani)
|Argument pentru schimbarea sistemului
|Opinie specialist
|Proba în poligon permite filtrarea candidaților nepregătiți
|Reduce riscul introducerii în trafic a șoferilor periculoși
|Alternative discutate
|Conducere însoțită pentru tineri (model vest-european)
|Posibilă reducere a accidentelor
|Situația din România
|~250.000 de șoferi au sub 2 ani experiență
|Grup cu risc ridicat în trafic
|Stadiu legislativ
|Proiectul trebuie adoptat și promulgat
|Implementare posibilă în ~6 luni după aprobare
