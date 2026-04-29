România accelerează dezvoltarea proiectelor energetice strategice împreună cu SUA. Potrivit șefului statului, cooperarea bilaterală vizează consolidarea capacităților nucleare ale României, cu accent pe trei direcții principale: retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4.

Proiectele sunt susținute de interesul direct al partenerilor americani, care și-au exprimat disponibilitatea de a participa inclusiv prin mecanisme de finanțare. În paralel, implicarea instituțiilor financiare internaționale, inclusiv a Băncii Mondiale, indică un nivel ridicat de încredere în viabilitatea economică a acestor investiții.

Această abordare plasează România într-o poziție strategică în Europa Centrală și de Est, în special în contextul creșterii cererii pentru energie cu emisii reduse de carbon.

Un alt pilon esențial al discuțiilor bilaterale îl reprezintă dezvoltarea coridorului regional de gaze naturale, menit să reducă dependența Europei de sursele tradiționale de aprovizionare din Rusia.

În acest context, administrația americană, reprezentată în discuții de Secretarul Energiei Chris Wright, susține extinderea exporturilor de gaz natural lichefiat (LNG) către piața europeană. Acest proces ar necesita investiții semnificative în infrastructura portuară din sudul Europei, în special în Grecia, dar și o coordonare regională extinsă.

Statele vizate de acest proiect includ România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Republica Moldova, toate având un rol potențial în crearea unei piețe integrate de consum și transport energetic.

„Cum am spus și în conferință mai devreme, România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în nuclear. Deci va fi un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4.”, a spus Nicușor Dan.

Poziția României în acest ecosistem energetic este una strategică. Autoritățile urmăresc nu doar atragerea de investiții, ci și generarea de beneficii economice directe, inclusiv prin taxe de tranzit și utilizarea infrastructurii naționale de transport gaze.

În viziunea prezentată de președintele României, obiectivul este dublu: consolidarea prezenței americane în sectorul energetic românesc și asigurarea unui cadru economic avantajos pentru statul român.

„Pe coridorul de gaz, aici este o chestiune politico-economică. Este interesul nostru al tuturor să decuplăm de furnizarea de gaz dinspre Rusia. Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană.”

Discuțiile vor continua în cadrul formatelor diplomatice regionale, inclusiv la nivelul Comunității Politice Europene, unde România a inițiat consultări cu statele implicate pentru evaluarea fezabilității economice a proiectelor energetice.

„Pentru ca americanii să intre pe piața europeană cu LNG, e nevoie de niște investiții consistente în porturile din Grecia, din sudul acestui coridor. Întrebarea este dacă există suficienți cumpărători în regiune, vorbesc de toate țările, pornind de la Moldova, Ucraina, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, deci toate țările din zona asta, dacă necesarul pentru cumpărare este suficient de mare ca să justifice această investiție.”, a completat acesta.

Această abordare integrată reflectă o tendință clară de cooperare transatlantică în domeniul energiei, cu accent pe securitate, investiții și diversificarea surselor de aprovizionare.