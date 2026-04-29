România vizează finalizarea coridoarelor de transport până în 2030. Președintele României, Nicușor Dan, a participat la Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), desfășurat la Dubrovnik, unde a prezentat principalele priorități ale României în materie de infrastructură, energie și cooperare economică regională.

Evenimentul reunește state din Europa Centrală și de Est și are ca obiectiv consolidarea conectivității economice, logistice și energetice între statele participante.

„Este important acest format pentru că sunt țări, cele mai multe dintre ele foste comuniste, care au cumva aceeași dezvoltare, cumva aceleași aspirații în interiorul Uniunii Europene pentru energie, pentru competitivitate și e important să ne asociem în demersuri pentru a ne expune mai bine interesele.”

În cadrul intervenției sale, președintele României a subliniat importanța cooperării între statele din regiune, care împărtășesc provocări similare în interiorul Uniunii Europene, în special în domeniile energiei și competitivității economice.

Acesta a evidențiat nevoia de acțiune coordonată pentru creșterea influenței economice la nivel european:

„Este o mare oportunitate de a conecta economiile noastre, pentru că trăim într-o lume în care contează mărimea. Pentru că cine este mare, pe de o parte e mai eficient, pe de altă parte poate să aibă fondul pentru inovare, iar inovarea, în zilele de azi, este extrem de importantă pentru dezvoltare.”

Nicușor Dan a atras atenția asupra importanței dimensiunii economice în context global, subliniind că economiile mai mari beneficiază de eficiență crescută și capacitate superioară de investiții în cercetare și dezvoltare.

„S-a semnat acel parteneriat între portul Constanța, portul Lieva și, foarte important, participarea României prin BID la acest fond al regiunii, care sperăm să crească, fond de dezvoltare pentru regiunea aceasta central-est europeană.”

Un punct central al discursului a vizat dezvoltarea infrastructurii naționale, cu accent pe finalizarea principalelor coridoare de transport până în anul 2030.

Acestea sunt structurate pe două axe majore: est–vest și nord–sud, esențiale pentru conectarea României la rețelele europene de transport.

„Pe partea rutieră, porțiunea est–vest este, în mare parte, finalizată, cu excepția segmentului Vâlcea–Sibiu. În schimb, pe nord–sud există întârzieri semnificative, în special pe tronsonul Lugoj–Calafat”, a precizat președintele.

„Aici este locul unde suntem extrem de întârziați, nu suntem doar noi”, a afirmat acesta, referindu-se la porțiunea Lugoj–Calafat.

Acesta a menționat și lucrări aflate în derulare pe segmente precum Oradea–Arad, însă a subliniat că decalajele rămân relevante la nivel național.

Pe lângă infrastructura rutieră, președintele a abordat și situația rețelei feroviare, subliniind necesitatea modernizării pentru creșterea vitezei și eficienței transportului.

Deși rețeaua feroviară este funcțională, aceasta necesită investiții semnificative pentru adaptarea la standarde moderne de mobilitate.

„Rețeaua există, dar trebuie modernizată pentru viteze mai mari. Suntem în lucru pe segmentul Cluj–Oradea pentru a asigura o conexiune rapidă pe direcția est–vest”, a explicat Nicușor Dan.

În marja summitului, au fost discutate și proiecte de cooperare regională, inclusiv parteneriate între infrastructuri portuare și mecanisme financiare dedicate dezvoltării Europei Centrale și de Est.

România este implicată în inițiative care vizează creșterea conectivității economice și atragerea de investiții în infrastructură și dezvoltare regională.

Agenda vizitei de la Dubrovnik a inclus și întâlniri cu oficiali americani, printre care secretarul american al energiei, Chris Wright.

Discuțiile au vizat proiecte strategice precum dezvoltarea energiei nucleare și consolidarea coridorului vertical de gaze, considerate esențiale pentru securitatea energetică a regiunii.

Inițiativa celor Trei Mări reprezintă un format de cooperare între statele din Europa Centrală și de Est, având ca obiective principale dezvoltarea infrastructurii, securitatea energetică și creșterea competitivității economice.

Prin participarea activă la acest format, România își consolidează rolul regional și își aliniază proiectele strategice la prioritățile europene de conectivitate și dezvoltare.