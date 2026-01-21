Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de câteva minute.

„E grozav să mă aflu din nou în minunatul Davos, în Elveţia şi să mă adresez atât de multor lideri de afaceri respectaţi, atât de multor prieteni şi câtorva inamici”, a afirmat Trump.

Trump a criticat Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională.

„Unele locuri din Europa sunt de nerecunoscut din cauza imigrației. Îmi place Europa şi vreau să o văd prosperând, dar nu merge în direcţia bună. Locurile din care proveniți pot face mult mai bine urmând exemplul nostru, deoarece anumite locuri din Europa nu mai sunt nici măcar recunoscute”, a spus președintele SUA.

Donald Trump a lăudat pentru început rezultatele economice din Statele Unite.

„Economia este în plină expansiune”, a afirmat el.

Liderul de la Casa Albă a spus despre creșterea economiei SUA de când a preluat el cel de-al doilea mandat că este o „minune economică”.

Donald Trump afirmă că rezultatele depășesc chiar și așteptările sale și că „oamenii sunt foarte mulțumiți de mine”.

„Când vor veni cifrele finale vom avea investiții record. În urmă cu doar un an, sub democrați eram o țară moartă. Acum suntem cea mai mare țară din lume. Cu politicile mele, inclusiv cele de tarife, se vor putea atinge cifre și mai mari. Asta e bine pentru toate națiunile. Când noi mergem bine, toată lumea merge în sus”, a declarat Trump la Davos.

Donald Trump a vorbit și despre capturarea lui Nicolas Maduro și situația din Venezuela, prevăzând o redresare iminentă a țării sud-americane datorită implicării SUA.

„Acum 20 de ani era o țară minunată, iar acum are probleme, dar noi îi ajutăm. Venezuela va avea rezultate fantastice”, spune Trump

El adaugă că noii lideri au cooperat cu SUA „odată ce atacul s-a încheiat… și au spus: «Să facem o înțelegere»”.

„Venezuela va câștiga mai mulți bani în următoarele șase luni decât a câștigat în ultimii 20 de ani. Toate marile companii petroliere vin cu noi, este uimitor. Este minunat să vezi asta, iar conducerea țării a fost foarte bună. Au fost foarte, foarte inteligenți”, a adăugat Donald Trump.