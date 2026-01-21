Oana Țoiu a spus că România este „un partener important pentru Statele Unite” și că va continua să investească în relația transatlantică și în parteneriatul strategic cu Washingtonul. În mesajul său, ea a insistat că interesul României este ca NATO să rămână puternic și ca relația dintre aliați să nu fie zguduită.

Ministra a prezentat această poziție într-o formulare care combină ideea de cooperare strategică cu ideea de limite clare impuse de principii, mai ales în ceea ce privește teritoriile și dreptul popoarelor.

În aceeași postare, șefa diplomației române a transmis că există „principii de la care niciunul nu ne putem abate”. Ea a precizat că un teritoriu al unei țări, în special al unei țări europene, nu poate fi transferat altei țări decât prin voința acelui popor și că aceasta este singura variantă aplicabilă în astfel de situații.

Oana Țoiu a legat acest mesaj de nevoia ca România și partenerii săi să rămână consecvenți în raport cu regulile și valorile pe care se bazează ordinea internațională.

„Suntem un partener important pentru Statele Unite și continuăm să investim în relația transatlantică și în parteneriatul strategic cu ei. În același timp este cât se poate de clar că sunt niște principii de la care niciunul nu ne putem abate: un teritoriu al unei țări, mai ales al unei țări europene nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor și aceasta este singura varianta pentru toate celelalte”, a spus Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook.

Ministra a afirmat că România trebuie să fie „o voce clară” alături de partenerii săi internaționali și să susțină multilateralismul. Ea a adăugat însă că este nevoie și de reforme, astfel încât rezultatele acestui tip de cooperare să fie mai rapide, mai clare și să recâștige încrederea statelor.

În mesajul transmis, Țoiu a indicat că România susține cooperarea internațională, dar consideră importantă adaptarea mecanismelor pentru ca soluțiile diplomatice să funcționeze mai eficient în perioadele de incertitudine.

„Trebuie să fim alături de partenerii noștri internaționali o voce clară. o voce care susține multilateralismul dar în același timp acceptăm că este nevoie de reforme astfel încât rezultatele multilateralismului să fie mai rapide, să fie mai clare și să recapete încrederea țărilor”, a mai spus ministra de Externe.

Oana Țoiu a explicat că se află la Davos într-o delegație oficială română și a descris atmosfera drept puternic influențată de așteptarea discursului președintelui american Donald Trump. Ea a vorbit despre „o stare de îngrijorare activă” și despre întâlniri în marja panelurilor, în care sunt căutate soluții diplomatice comune.

Ministra a precizat că, în acest context, România își promovează rolul de partener de încredere în regiune și ca destinație de investiții, dar și ca „o voce lucidă” într-o perioadă cu multe incertitudini.

„Prezentăm în aceste zile aici liderilor lumii și liderilor mediului de afaceri rolul României ca partener de încredere în regiune ca destinație pentru investiții dar și ca o voce lucidă într-o perioadă de incertitudini”, a spus Oana Țoiu.

De menționat că, în cadrul Forumului Economic Mondial, Oana Țoiu și ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, au avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău.

Premierul moldovean a declarat că relația dintre Republica Moldova și România se întărește prin proiectele realizate împreună și a mulțumit pentru solidaritatea și sprijinul constant pe drumul integrării europene.