Podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!”, realizat de Dan Andronic și Mirel Curea, aduce în discuție, în prima parte a ediției de marți, teme de actualitate care țin atât de politica externă, cât și de contextul intern, într-un moment marcat de incertitudini regionale și presiuni economice.

Cei doi jurnaliști plasează discuția în jurul absenței președintelui României de la Forumul Economic Mondial de la Davos, eveniment care reunește anual lideri politici și economici din întreaga lume, și al semnalelor transmise de acest gest în plan diplomatic.

În analiza lor, cei doi jurnaliști discută despre contextul global în care șefi de stat, oficiali europeni și reprezentanți ai marilor corporații se reunesc la Davos, în Elveția, pentru a dezbate teme precum evoluțiile economice, securitatea internațională și impactul noilor tehnologii.

În acest cadru, atenția este îndreptată asupra faptului că România nu este reprezentată la nivel de șef de stat sau de guvern la acest forum, iar cei doi gazetari ridică întrebări legate de relevanța acestei absențe și de consecințele ei asupra poziționării externe a țării.

Cei doi jurnaliști subliniază că miza nu este una de imagine, ci de poziționare strategică într-un context internațional aflat în schimbare rapidă.

Un alt subiect central este Groenlanda, temă care apare tot mai des în discursul geopolitic internațional. Dan Andronic aduce în discuție implicațiile declarațiilor și poziționărilor recente ale Statelor Unite, subliniind că tensiunile dintre Europa și SUA riscă să se transforme într-un conflict comercial de amploare.

„Apropo și de povestea asta cu Groenlanda, noi suntem acum în pragul unui război între Europa și Statele Unite. Suntem în pragul. Trump spune că pune… Apropo, mai sunt vreo 2-3 amărâți pe la Davos, Ursula.. Ideea este că într-adevăr erau foarte mulți acolo care n-aveau ce căuta. Cei care au simțit că, bă, n-am ce să caut acolo. Știi că, într-un fel, m-am gândit că e și o dovadă de bun simț”, afirmă Dan Andronic.

Mirel Curea completează analiza, aducând în discuție dimensiunea administrativă și de pregătire instituțională din România, sugerând că lipsa unei agende clare ar putea explica anumite absențe.

„Ăsta spune, jur că ăsta în finalul, după tâmpenia aia, spune o chestie interesantă. Spune poate noi nu am reușit să îi pregătim o listă, o agendă, adică nu am fost capabili să-l învățăm pe Nicușor Dan ce să vorbească”, explică Mirel Curea.

Dan Andronic revine asupra contextului internațional și asupra statutului Groenlandei în dreptul internațional, subliniind că insula aparține Danemarcei și că discuțiile despre preluarea ei ridică probleme serioase.

„Dar ce vreau să spun este că, de bine, de rău, pe dreptul internațional Groenlanda aparține Danemarcei. Cum adică, vreau eu? O vreau eu că-mi trebuie”, precizează jurnalistul.

Cei doi jurnaliști dezvoltă apoi o analiză amplă despre posibilele motivații din spatele interesului pentru Groenlanda, de la resurse naturale la repoziționări militare. Mirel Curea explică faptul că declarațiile liderilor internaționali trebuie privite într-un context mai larg, marcat de competiția pentru resurse și de reconfigurarea securității globale.

„Eu nu sunt foarte sigur care îi sunt intențiile. E și foarte complicat să fii sigur pe intențiile lui Trump și pe ce spune. Da, mai ales că el se schimbă de la o săptămână la alta. Eu aș fi tentat să pun această toată povestea asta, toate declarațiile lui și zisele lui intenții cu privire la Groenlanda, tot în sensul intensificării unor eforturi și responsabilizării financiare a statelor membre NATO din Europa către o prezență militară mult mai sporită a NATO în Groenlanda”, afirmă Mirel Curea.

Acesta continuă analiza, explicând importanța strategică a regiunii arctice și a Polului Nord, unde sunt concentrate baze militare ale marilor puteri.

„Încerc să dau la o parte toate bruiajele astea și toate demențele astea, pentru că, într-adevăr, un război, centru de greutate al unui unei componente importante a Războiului Rece, a noului Războiul Rece, se mută la Polul Nord. Dacă căutați o hartă unde proiecția să fie făcută, centrul proiecției să fie chiar Polul Nord, veți vedea cum Polul Nord este înconjurat de baze militare americane în Alaska, rusești în teritoriul Rusiei și tot așa. Probabil că vrea să determine o contribuție, domnule, mai onestă, mai corectă și mai proporțional corectă a țărilor membre NATO”, mai spune jurnalistul.

Discuția se extinde către tema resurselor naturale și a competiției globale pentru controlul acestora, într-un context în care schimbările climatice fac exploatabile zone până recent inaccesibile. Mirel Curea subliniază dificultatea de a trage concluzii ferme despre intențiile actorilor internaționali și riscurile de a lua decizii pe baza unor declarații fluctuante.

Mirel Curea explică faptul că interesul crescut pentru Groenlanda și pentru zona arctică are legătură directă cu accesul la resurse naturale, într-un context în care schimbările climatice modifică rapid condițiile de exploatare. Potrivit acestuia, topirea calotei glaciare transformă regiuni până recent inaccesibile în spații cu potențial economic major.

„Dar este la fel de posibil ca Donald Trump să urmărească, de fapt, o exclusivitate în privința exploatării resurselor din Groenlanda. Că și ăsta e un alt teritoriu, vedeți? Toate teritoriile astea pe care le vor și unii și alții”, spune Mirel Curea.

Jurnalistul atrage atenția asupra modului în care marile puteri justifică extinderea influenței prin argumente morale sau de securitate, în timp ce miza reală rămâne controlul resurselor.

„Adică cum apare cât un teritoriu ăsta foarte bogat în resurse, cum apar niște criterii morale? Bă, trebuie să-i salvăm pe aia. Bă, trebuie să ne luptăm împotriva fașismului”, afirmă acesta.

În același context, Mirel Curea subliniază că regiunea arctică este deja înconjurată de infrastructură militară, iar competiția pentru resurse se desfășoară într-un cadru strategic bine conturat.

„Toată zona asta, așa, dacă am puncta acum bazele militare, am vedea că toată zona aia este înconjurată de baze militare”, explică jurnalistul.

Acesta mai arată că topirea gheții face posibilă exploatarea rentabilă a resurselor, element care accelerează interesul global pentru regiune.