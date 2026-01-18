În editorialul publicat pe EVZ, Dan Andronic subliniază că acest parcurs nu a însemnat o simplă îndeplinire formală a unor cerințe, ci o reconstrucție profundă a credibilității externe a României.

Elementul central al acestei transformări l-a reprezentat pachetul de legi ale justiției adoptat în timpul mandatului lui Cătălin Predoiu, reformă care a rezistat presiunilor politice și a devenit fundamentul stabilității instituționale a României în interiorul Uniunii Europene.

„Privind retrospectiv din pragul anului 2026, parcursul justiției românești din ultimii patru ani reprezintă un studiu de caz despre cum profesionalismul tehnic și dialogul onest cu instituțiile europene pot învinge demagogia politică. Trecerea de la umbra sufocantă a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care devenise o frână în calea intereselor României și o emblemă a statutului de „țară de mâna a doua” cu o integrare incompletă în UE, la statutul de stat membru cu o justiție consolidată, monitorizată doar prin mecanismul general al Statului de Drept (Rule of Law), nu a fost un proces de bifare a unor cerințe, ci o reconstrucție din temelii a credibilității externe a României. Pilonul central al acestei transformări l-a reprezentat pachetul de legi adoptat în mandatul lui Cătălin Predoiu, o reformă care a supraviețuit testului timpului și atacurilor politice, fiind astăzi fundamentul pe care se sprijină stabilitatea noastră instituțională în interiorul Uniunii Europene. Trebuie subliniat un adevăr strategic pe care mulți actori politici l-au ignorat sau l-au contestat la acea vreme: ridicarea MCV era condiția sine qua non pentru aderarea la Spațiul Schengen. Ani la rând, partenerii europeni au transmis clar acest mesaj, culminând cu declarația fără echivoc a lui Mark Rutte, pe atunci prim-ministru olandez. În timpul vizitei sale la Cincu din 2022, într-o discuție directă cu președintele Iohannis și premierul Ciucă, Rutte a tranșat problema: până când România nu închide definitiv capitolul MCV, Olanda nu își va da acordul pentru Schengen. Astfel, miza reformei justiției depășea cu mult sfera tehnică a sistemului judiciar; era o chestiune de suveranitate și de îndeplinire a unui obiectiv național fundamental”, a explicat Dan Andronic.

Editorialul atrage atenția asupra mizei strategice majore a ridicării MCV, condiție esențială pentru aderarea României la Spațiul Schengen. Potrivit analizei, partenerii europeni au transmis constant că fără închiderea definitivă a acestui mecanism, accesul în Schengen nu era posibil. Momentul-cheie a fost reprezentat de mesajul transmis în 2022, la Cincu, de premierul olandez de atunci, Mark Rutte, către conducerea statului român, conform căruia Olanda nu urma să își dea acordul pentru Schengen în lipsa ridicării MCV. În această logică, reforma justiției a depășit dimensiunea tehnică și a devenit un obiectiv de suveranitate națională.

„Esența succesului acestor reforme a stat în capacitatea Ministerului Justiției de a armoniza legislația națională cu standardele europene, obținând un verdict istoric de la Comisia de la Veneția. Într-o perioadă în care alte state din estul Europei intrau în coliziune directă cu Bruxelles-ul, România a ales calea cooperării loiale. Experții europeni au validat pilonii fundamentali ai „Legilor Predoiu”: limitarea puterii discreționare a Procurorului General, garantarea independenței operaționale a DNA și DIICOT și introducerea unor criterii de management riguroase. Această validare nu a fost doar o victorie juridică, ci a reprezentat „bunul de tipar” care a convins Comisia Europeană că România este pregătită să iasă de sub tutela MCV. Un moment decisiv în consolidarea acestei poziții a fost înființarea Panelului pentru Justiție, format din experți cu o reputație profesională imbatabilă: profesorii Valeriu Stoica, Raluca Bercea și Camelia Toader. Prin analiza lor independentă asupra recomandărilor Comisiei de la Veneția, acest panel a oferit soluții tehnice care au eliminat orice urmă de suspiciune privind eventuale interferențe politice. Recomandările lor, precum extinderea mandatelor procurorilor-șefi la cinci ani fără posibilitatea reînnoirii, au devenit repere de bune practici la nivel european, fiind integrate integral în strategia de dezvoltare a sistemului judiciar”, a scris jurnalistul.

Dan Andronic explică faptul că succesul reformelor a fost consolidat prin validarea obținută de la Comisia de la Veneția, într-un context regional marcat de tensiuni între unele state est-europene și instituțiile de la Bruxelles. România a ales cooperarea loială și armonizarea legislației naționale cu standardele europene. Au fost validate limitarea puterii discreționare a Procurorului General, garantarea independenței operaționale a DNA și DIICOT, precum și introducerea unor criterii riguroase de management în sistemul judiciar, elemente care au stat la baza deciziei Comisiei Europene de a încheia monitorizarea prin MCV.

Un rol decisiv, arată editorialul, l-a avut înființarea Panelului pentru Justiție, format din experți cu reputație profesională solidă, respectiv Valeriu Stoica, Raluca Bercea și Camelia Toader. Analizele independente ale acestui panel au contribuit la eliminarea suspiciunilor privind eventuale interferențe politice. Recomandări precum extinderea mandatelor procurorilor-șefi la cinci ani, fără posibilitatea reînnoirii, au fost integrate integral în strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și au devenit repere de bune practici la nivel european.

În continuare, Dan Andronic arată că rapoartele Comisiei Europene privind Statul de Drept din anii 2024 și 2025 au confirmat caracterul sustenabil și ireversibil al reformelor din 2022. Evaluările au evidențiat funcționarea eficientă a noilor structuri ale CSM, consolidarea independenței magistraților, creșterea eficienței DNA în instrumentarea dosarelor complexe și avansul semnificativ în digitalizarea instanțelor prin implementarea sistemului ECRIS 5.

„Rapoartele privind Statul de Drept publicate de Comisia Europeană în 2024 și 2025 au confirmat ceea ce partenerii occidentali anticipau: reformele din 2022 sunt sustenabile și ireversibile. Dacă în anii precedenți discuțiile vizau „riscuri” și „vulnerabilități”, documentele din ultimii doi ani au pus accent pe eficiență și digitalizare. Independența magistraților Bruxelles-ul a notat că noile consilii ale CSM funcționează fără blocajele politice din trecut, oferind magistraților de rând un parcurs de carieră predictibil. Lupta anticorupție Eficiența DNA a crescut, raportul din 2025 subliniind că resursele alocate prin noile legi au permis soluționarea unor dosare complexe, fără ca factorul politic să poată interveni în soluțiile de anchetă. Interconectivitatea România a devenit un model regional în implementarea sistemului ECRIS 5, digitalizarea instanțelor fiind menționată ca un factor major în creșterea transparenței actului de justiție”, a mai scris Andronic.

Editorialul evidențiază contrastul dintre aceste confirmări europene și criticile venite din zona USR, prin voci precum Dominic Fritz și Cristian Ghinea. Potrivit analizei, aceste atacuri nu au urmărit alinierea la valorile europene, deja recunoscute ca fiind respectate, ci au vizat tentativa de acaparare politică a sistemului judiciar. O justiție cu adevărat independentă, consolidată prin legile adoptate în 2022, a devenit un obstacol pentru acest proiect politic.

„În acest peisaj de succes recunoscut internațional, atacurile venite dinspre polul politic format de USR, prin figuri precum Dominic Fritz sau Cristian Ghinea, apar astăzi ca niște încercări eșuate de sabotaj instituțional. Analizând retrospectiv virulența criticilor acestora, devine clar că miza lor nu a fost niciodată alinierea la valorile europene — pe care oricum Comisia Europeană le-a declarat ca fiind respectate — ci acapararea sistemului judiciar. Pentru această facțiune politică, o justiție independentă cu adevărat, așa cum este cea garantată de legile Predoiu, reprezenta un obstacol în calea propriului plan de a transforma magistratura într-un instrument de putere partizană. Retorica „dezastrului” promovată de Fritz și Ghinea s-a lovit de realitatea cifrelor și de aplauzele partenerilor de la Bruxelles. În timp ce ei vorbeau despre „subordonarea justiției”, Comisia Europeană pregătea ridicarea MCV-ului și lăuda expertiza Panelului pentru Justiție. Deși MCV a fost ridicat formal în septembrie 2023, decizia fusese deja anunțată factual și formal prin Raportul pozitiv din noiembrie-decembrie 2022, care preciza că este „ultimul Raport MCV”. Această discrepanță a demonstrat că, sub masca salvatorilor, USR a urmărit de fapt o formă de control politic pe care reformele tehnice din 2022 au reușit să o blocheze”, a subliniat jurnalistul.

Dan Andronic subliniază că retorica despre un presupus dezastru în justiție a fost infirmată de realitatea rapoartelor oficiale și de decizia Comisiei Europene de a ridica MCV. Deși această decizie a fost formalizată în septembrie 2023, ea fusese anunțată deja prin raportul pozitiv din noiembrie-decembrie 2022, declarat ultimul raport MCV, fapt care a demonstrat caracterul artificial al criticilor formulate.