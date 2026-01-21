România intră într-un context geopolitic sensibil prin participarea indirectă la un proiect minier în Groenlanda, condus de omul de afaceri român Frank Timiș, cunoscut pentru inițiativa controversată de la Roșia Montană. Proiectul se desfășoară în zona Tanbreez și implică colaborări cu parteneri americani apropiați fostului președinte Donald Trump, arată evz.ro.

Compania Critical Metals Corp. (CRML), controlată de Timiș, a încheiat un acord de tip joint-venture cu Nuclearelectrica. Conform acestui parteneriat, jumătate din roca extrasă în Groenlanda va fi procesată în România, la Feldioara, în cadrul Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu. Obiectivul principal este obținerea metalelor rare, materiale esențiale pentru tehnologiile de generație următoare și pentru securitatea energetică europeană.

Acordul promite să reducă dependența Europei de China, care controlează în prezent majoritatea prelucrării acestor resurse, și să creeze un lanț de aprovizionare centrat pe continentul european. Un comitet mixt va supraveghea dezvoltarea și comercializarea produselor, asigurând o gestionare strategică a proiectului.

Investiția lui Timiș a atras sprijin din partea SUA, prin intermediul companiei GreenMet, care facilitează colaborarea între sectorul privat și guvern. Printre acționarii GreenMet se numără foști colaboratori ai lui Donald Trump, cu experiență în securitate și management în cadrul organizației Trump și al aparatului de stat american. Aceștia sprijină proiectul fără a deveni investitori direcți, asigurând accesul CRML pe piața nord-americană și colaborarea cu contractorul Pentagonului, Ucore Rare Metals.

Finanțarea proiectului include și o scrisoare de interes din partea Băncii de Export-Import a SUA, în valoare de 120 de milioane de dolari, care va fi activată doar dacă investitorii strategici își aduc contribuția necesară.

Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, a exprimat sprijinul pentru colaborarea dintre CRML și Nuclearelectrica, prezentând proiectul ca pe un pas strategic pentru securitatea materialelor critice în Europa. Oficialul a solicitat ca toate comunicările publice legate de investiții majore și parteneriate internaționale să fie coordonate prin minister, subliniind importanța unei comunicări coerente și integrate.

Frank Timiș nu este străin de controverse. În trecut, proiectul de la Roșia Montană a provocat proteste masive și dispute internaționale, iar afaceristul se confruntă cu dosare de corupție în mai multe țări. Legăturile sale cu persoane implicate în sectoare radicale sau cu angajați ai unor companii de stat au fost, de asemenea, documentate în anchete jurnalistice.

Astfel, România se află într-o poziție delicată: pe de o parte, participă la un proiect de importanță strategică pentru Europa; pe de altă parte, implicarea unui afacerist cu trecut controversat și legături internaționale complexe atrage atenția asupra riscurilor politice și reputaționale.

Întregul articol poate fi citit AICI.