România face un pas strategic în industria globală a metalelor rare prin semnarea unui acord cu compania americană Critical Metals pentru construirea unei fabrici de prelucrare la Brașov, care va deservi atât Europa, cât și Statele Unite.

Noua facilitate va fi construită în Feldioara, județul Brașov, pe aceeași platformă industrială unde funcționează deja o fabrică de prelucrare a uraniului, tot în colaborare cu Critical Metals.

Proiectul acoperă întregul lanț de aprovizionare: de la extracția minereului, care va proveni din zăcământul Tanbreez din Groenlanda, până la producția industrială finală. Produsele finite vor fi livrate atât pe piețele europene, cât și pe cele americane, contribuind la securitatea aprovizionării cu metale critice.

Președintele Nicușor Dan a confirmat acordul, subliniind rolul României în negocierile internaționale cu Statele Unite și Uniunea Europeană pentru crearea unui mecanism comun de gestionare a materialelor critice. Inițiativa urmărește să asigure independența strategică față de actorii globali dominați de China.

Proiectul reprezintă un pas important în reducerea dependenței Europei și SUA de China, care controlează o parte semnificativă a producției și prelucrării de metale rare. În context geopolitic, accesul la resursele din Groenlanda este un obiectiv strategic al SUA, consolidând astfel relevanța internațională a fabricii de la Brașov.

Până la mijlocul lunii aprilie, autoritățile române vor stabili condițiile de finanțare pentru construcția fabricii și lista exactă a metalelor rare care vor fi prelucrate. Modelul de operare și finanțare este deja în curs de dezvoltare, ceea ce indică o implementare rapidă a proiectului.

Prin această investiție, România se poziționează ca un jucător cheie în industria globală a metalelor rare, oferind infrastructură de prelucrare modernă și consolidând securitatea aprovizionării în sectorul industrial și tehnologic.

România se află pe harta geologică a Europei ca un jucător strategic în extracția de metale și minerale rare, multe dintre acestea fiind considerate materii prime critice pentru industria europeană și tehnologiile moderne. Studiile recente și evaluările geologice arată că țara deține zăcăminte valoroase, cu aplicații în baterii, semiconductorii și energia regenerabilă.