Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere complicată în privința modului în care va gestiona relația cu Iranul, după ce eforturile diplomatice recente nu au produs rezultatele dorite, potrivit CNN.

Liderul de la Casa Albă a admis că administrația sa are de luat o decizie importantă, subliniind că aceasta nu este una ușoară, în contextul tensiunilor de lungă durată cu Teheranul.

Aflat în Corpus Christi, Texas, unde își promova agenda energetică, Trump le-a transmis susținătorilor că situația impune o hotărâre majoră.

El a arătat că Iranul este implicat de decenii în acțiuni ostile și a susținut că regimul de la Teheran ar fi fost responsabil, de-a lungul a 47 de ani, pentru acte violente îndreptate împotriva oamenilor.

Totodată, președintele american a precizat că iranienii își doresc un acord, însă acesta trebuie să fie unul cu adevărat consistent și cu substanță.

„Avem de luat o decizie importantă. Nu este ușoară. (…) Avem o ţară care, de 47 de ani, a spulberat picioarele şi braţele oamenilor. (…) Vor să facă un acord, dar trebuie să fie un acord care să aibă substanţă”, a afirmat Donald Trump.

Trump a explicat că s-a consultat cu senatorii republicani din Texas, Ted Cruz și John Cornyn, la bordul Air Force One, în drum spre acest stat.

El le-ar fi transmis acestora că un eventual acord trebuie să fie cu adevărat semnificativ și a adăugat că ar prefera o soluție pe cale pașnică, deși a caracterizat interlocutorii iranieni drept foarte dificili.

„Am spus că trebuie să facem un acord care să fie cu adevărat semnificativ. (…) Aş prefera să o facem pe cale paşnică. Dar sunt oameni foarte dificili”, a adăugat Donald Trump.

În paralel, șeful diplomației din Oman a declarat că Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogățit, calificând această evoluție drept un pas major în negocierile cu Statele Unite, potrivit AFP.

La postul american CBS, ministrul de Externe Badr Albusaidi a explicat că este vorba despre un element complet nou, care face ca disputa privind îmbogățirea uraniului să fie mult mai puțin relevantă, deoarece discuția s-ar concentra acum pe absența stocării.

„Este ceva complet nou, care face ca argumentul privind îmbogățirea (uraniului) să fie mult mai puțin relevant, pentru că acum vorbim despre absența stocării”, a afirmat Badr Albusaidi.

Omanul, care acționează ca mediator între Washington și Teheran, l-a trimis vineri pe ministrul său de externe la Washington pentru discuții cu vicepreședintele american JD Vance, conform unei surse citate de Reuters.

De altfel, Badr Albusaidi a mediat joi, la Geneva, discuțiile indirecte dintre emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și trimisul Iranului, Abbas Araqchi.

Oficialul din Oman a mai afirmat la CBS că toate aspectele unui eventual acord ar putea fi soluționate pe cale amiabilă și într-un mod cuprinzător în termen de trei luni.

Have U.S.-Iran talks accomplished enough to convince America to hold off military strikes on Iran? „I hope so,” Omani Foreign Minister Badr Albusaidi tells @margbrennan, but some details still need „to be ironed out.” „This is why we need a little bit more time to really try and… pic.twitter.com/SI7xJwGQz1 — Face The Nation (@FaceTheNation) February 27, 2026

El și-a exprimat convingerea că, dacă obiectivul final este garantarea faptului că Iranul nu va putea obține arma nucleară, problema ar fi fost deja rezolvată prin aceste negocieri, prin convenirea unui progres semnificativ fără precedent.

Albusaidi a adăugat că, dacă acest pas va fi valorificat și transformat într-un avantaj, un acord ar putea fi la îndemână, argumentând că, în lipsa posibilității de a stoca material îmbogățit, fabricarea unei bombe ar deveni imposibilă.

„Dacă obiectivul final este de a garanta pentru totdeauna că Iranul nu va putea să se doteze cu bomba nucleară, cred că am rezolvat această problemă prin aceste negocieri, convenind asupra unui progres foarte important, care nu a mai fost realizat până acum. (…) Cred că, dacă putem valorifica acest lucru și îl putem transforma într-un avantaj, un acord este la îndemâna noastră. (…) Dacă nu poți stoca material îmbogățit, nu poți în niciun caz fabrica o bombă”, a declarat Badr Albusaidi pentru postul CBS.

Omani Foreign Minister Badr Albusaidi suggests that in the U.S.-Iran deal, if the „ultimate objective is to ensure forever that Iran cannot have a nuclear bomb,” he thinks that „we have cracked that problem.” „And I think if we can capture that and build on it, I think a deal is… pic.twitter.com/vkeNyUK9RK — Face The Nation (@FaceTheNation) February 27, 2026

În același timp, Donald Trump a reiterat că nu dorește nicio formă de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian, insistând asupra unei poziții de toleranță zero și exprimându-și scepticismul față de argumentul potrivit căruia programul ar avea exclusiv scopuri civile.