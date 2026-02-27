Fostul președinte Traian Băsescu a apreciat că Statele Unite nu ar trebui să recurgă la bombardamente împotriva Iranului și că președintele Donald Trump ar trebui să revină la negocieri diplomatice pentru a evita un dezastru internațional.

Într-un interviu acordat România TV, Băsescu a explicat că o astfel de acțiune militară ar putea genera riscuri majore nu doar pentru Orientul Mijlociu, ci și pentru Europa, inclusiv prin activarea grupărilor teroriste și intensificarea tensiunilor regionale.

Fostul șef de stat a subliniat că soluția militară este extrem de riscantă și nu va putea opri programul nuclear al Iranului prin simple bombardamente.

„Dacă vorbim de soluția militară, este extrem de riscant pentru Israel și pentru SUA o intenție de a opri programul militar (al Iranului – n.red.) prin bombardamente. Nu va fi putea fi oprit prin bombardamente”, a afirmat Traian Băsescu.

În opinia sa, singura modalitate prin care acest program ar putea fi stopat ar fi o intervenție militară la sol, menită să schimbe regimul de la Teheran, însă aceasta ar fi foarte dificilă și periculoasă.

Băsescu a explicat că revenirea la tratative cu Iranul reprezintă o alternativă esențială pentru prevenirea unui conflict extins, avertizând că orice acțiune militară americană ar putea declanșa o reacție puternică din partea Iranului și a grupărilor precum Hamas, Hezbollah sau Houthi din Yemen.

„Trebuie să revină la tratative cu Iranul”, a punctat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai explicat că tensiunile din regiune sunt deja accentuate, evidențiind situația de la frontiera Iranului și conflictele recente dintre Afganistan și Pakistan.

El a subliniat că Iranul, o națiune cu 80-90 de milioane de cetățeni, este destul de războinică și că un atac american ar putea transforma instabilitatea regională într-o criză globală.

Traian Băsescu a reiterat că revenirea la tratative diplomatice reprezintă unica soluție realistă pentru a preveni o escaladare care să afecteze nu doar Orientul Mijlociu, ci și Europa, iar ignorarea acestei opțiuni ar putea avea consecințe dramatice la nivel mondial.

Băsescu a avertizat că riscurile unui conflict militar nu se limitează la Orientul Mijlociu, ci se extind asupra Europei, din cauza posibilității unor atacuri indirecte sau a activării grupărilor teroriste.