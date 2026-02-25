Analiza XTB arată că, în ultimele săptămâni, piața petrolului a integrat în mare măsură riscul unei confruntări militare cu Iranul. În prezent, cotațiile celor două repere majore, Brent și WTI, se situează între minimele consemnate în decembrie anul trecut și maximele atinse în ianuarie.

Claudiu Cazacu subliniază că această aparentă stabilitate ascunde un potențial ridicat de volatilitate:

„Prețul petrolului a reflectat în mare măsură riscul unei confruntări militare cu Iranul, încă din ultimele săptămâni. În cazul celor două repere de piață, Brent și WTI, cotațiile se află la jumătatea drumului între minimele anului trecut, atinse în decembrie, și maximele, atinse în ianuarie. Este o simetrie care ascunde un nivel ridicat de potențială volatilitate”.

Potrivit datelor citate de XTB, evoluția prețurilor de la începutul anului indică o tendință ascendentă:

„De la începutul anului, până miercuri la ora 11, Brent a avansat cu 16,3%, iar WTI cu 14,7%”.

Creșterile sunt puse în legătură cu acumularea de riscuri geopolitice și cu mișcările strategice din regiune.

Claudiu Cazacu atrage atenția asupra unui interval de risc pronunțat, în contextul avertismentelor venite de la Washington:

„Dialogul diplomatic continuă, dar președintele SUA a avertizat asupra pericolului nuclear al Iranului și a menționat un program de dezvoltare de rachete. Acest nou avertisment vine la scurt timp după ce a oferit un termen de 10 zile pentru o înțelegere sau o acțiune militară. Începutul lunii martie ar putea însemna un interval de risc pronunțat”.

Analiza menționează și prezența unei forțe militare americane de amploare în regiune.

Raportul XTB evidențiază rolul strategic al Iranului în piața energetică:

„Iranul este al treilea cel mai mare producător din cadrul OPEC, după Arabia Saudită și Irak”.

Totodată, petrolul reprezintă un pilon major al economiei iraniene, contribuind cu peste un sfert la PIB și având o pondere și mai mare în veniturile guvernamentale.

Datele furnizate de Kpler, citate în analiză, indică o creștere semnificativă a exporturilor maritime:

„Exporturile maritime au ajuns la 2,3 milioane de barili pe zi în luna februarie, o creștere de aproape 50% față de media celor trei luni anterioare”.

Mai mult, în ultima săptămână, volumul ar fi urcat la 3,78 milioane de barili pe zi.

Claudiu Cazacu avertizează că un eventual blocaj al Strâmtorii Ormuz ar avea efecte majore:

„Strâmtoarea Ormuz este singura rută maritimă pentru exportatorii din Golf, cu aproape 20 de milioane de barili care o tranzitează zilnic”.

De asemenea, ruta este vitală pentru gazul natural lichefiat (LNG), fiind tranzitată de aproximativ o cincime din transporturile globale.

Analiza XTB conturează mai multe ipoteze:

-În cazul unui conflict de scurtă durată, Brent ar putea depăși 85 de dolari/baril

-Într-un scenariu pesimist, cotațiile s-ar putea apropia de trei cifre

-Aprecierea ar putea depăși 30–35% față de nivelurile curente

Statele dependente de importuri maritime, precum India, Coreea de Sud sau Japonia, ar fi printre cele mai afectate.

Claudiu Cazacu avertizează că un șoc pe piața petrolului ar readuce presiuni inflaționiste:

„Inflația, readusă cu efort către țintele băncilor centrale în UE sau în SUA, ar redeveni problematică”.

În scenariul unui acord de durată, consultantul XTB estimează o posibilă corecție:

„În scenariul unui acord de durată, o scădere de 8 – 10% ar fi posibilă într-un interval scurt”.

Concluzia analizei indică o perioadă de incertitudine: