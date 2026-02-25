Donald Trump a susţinut marţi seara, la ora 21:00, ora Washingtonului, un discurs despre Starea Uniunii care a durat 108 minute, cel mai lung de acest fel din mandatul său. Deşi şi-a elogiat realizările şi şi-a criticat adversarii democraţi, intervenţia nu a mai avut accentele şocante din anii anteriori. Tonul mai reţinut este interpretat ca un semnal privind miza alegerilor din acest an, când republicanii încearcă să îşi menţină controlul asupra Congresului.

Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore, cu mesajul că Statele Unite reprezintă cea mai măreaţă ţară din lume. Potrivit relatărilor agenţiei Reuters, liderul de la Casa Albă s-a ţinut, în mare parte, de textul pregătit şi a evitat improvizaţiile şi digresiunile care l-au caracterizat în trecut. Abordarea a fost una structurată, cu accent pe realizările economice şi pe teme interne sensibile.

Asta nu înseamnă însă că nu au existat și momente de „spectacol” în timpul discursului său. Preşedintele a surprins publicul cu apariţia echipei masculine de hochei a SUA, câştigătoare a medaliei de aur olimpice. Într-o intrare spectaculoasă, sportivii au intrat în Camera Reprezentanţilor prin două seturi de uşi duble de la galeria pentru presă işi au fost întâmpinaţi cu ovaţii în picioare atât de către legislatorii democraţi, cât şi de către cei republicani.

În zona de politică externă, preşedintele a tratat subiectele în mod sumar. Ucraina a fost doar menţionată în treacăt, în timp ce în privinţa Iranului a reiterat că nu va permite Teheranului să obţină arma nucleară. Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a prezentat răspunsul oficial al democraţilor, în condiţiile în care o parte dintre aceştia au ales să boicoteze discursul.

În plan economic, Donald Trump a prezentat un bilanţ pozitiv al politicilor sale, susţinând că Statele Unite au traversat o transformare fără precedent şi o redresare istorică.

America trăieşte o „epocă de aur”, consideră Trump. „Mai mare, mai bună, mai bogată şi mai puternică ca niciodată”, a adăugat el.

Afirmaţiile sale vin însă în contextul în care aproape jumătate dintre americani consideră că puterea lor de cumpărare s-a deteriorat de la revenirea sa la putere, în ianuarie 2025.

Pe tema taxelor vamale, preşedintele a catalogat drept foarte regretabilă decizia recentă a Curţii Supreme de a invalida o parte importantă din măsurile comerciale adoptate de administraţia sa. Trei dintre judecătorii implicaţi în hotărâre s-au aflat în sală în timpul discursului.

În ceea ce priveşte imigraţia, liderul republican a salutat progresele administraţiei sale în combaterea imigraţiei ilegale şi a traficului de fentanil la graniţa cu Mexicul. El a susţinut că fluxul mortal de fentanil la frontiera sudică a scăzut cu 56% într-un an, ceea ce ar reprezenta un nivel record.

În intervenţia sa nu a făcut referire la cazurile celor doi cetăţeni americani ucişi de agenţi ai poliţiei de imigrare în Minneapolis, Renee Good şi Alex Pretti.

Un moment care a atras atenţia a fost reluarea aluziilor la un posibil al treilea mandat. Vorbind despre scăderea preţului medicamentelor eliberate pe bază de reţetă, Donald Trump a afirmat că ar fi trebuit să aibă şi un al treilea mandat, sugerând că, după primul şi al doilea, ar fi firesc să urmeze încă unul.

„Deci, în primul meu mandat, al doilea mandat, ar trebui să fie al treilea mandat, dar se întâmplă lucruri ciudate”, a afirmat Donald Trump.

Preşedintele continuă să susţină, în pofida concluziilor oficiale, că ar fi trebuit să câştige alegerile prezidenţiale din 2020, scrutin câştigat de democratul Joe Biden. Deşi în luna octombrie a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat, după luni de sugestii în acest sens, reluarea temei a alimentat din nou dezbaterile privind limitele constituţionale.

Cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei prevede clar că nicio persoană nu poate fi aleasă preşedinte de mai mult de două ori, iar experţii constituţionali au avertizat că o eventuală încercare de a depăşi această limită ar genera o criză instituţională.

În plan extern, Donald Trump a afirmat că Iranul ar fi dezvoltat deja rachete capabile să ameninţe Europa şi bazele militare americane şi că lucrează la sisteme care ar putea ajunge în curând pe teritoriul Statelor Unite. În acelaşi timp, el şi-a exprimat preferinţa pentru o soluţie diplomatică a conflictului cu Teheranul.

Referindu-se la Venezuela, preşedintele a susţinut că, după răpirea liderului de la Caracas, Nicolás Maduro, Statele Unite ar fi primit peste 80 de milioane de barili de petrol din partea acestei ţări.

Pe plan intern, Casa Albă a lansat ceea ce preşedintele a descris drept un război împotriva fraudei, coordonat de vicepreşedintele J.D. Vance. Donald Trump a invocat cazul din Minnesota, unde, potrivit afirmaţiilor sale, membri ai comunităţii somaleze ar fi deturnat aproximativ 19 miliarde de dolari din programe de asistenţă socială, prezentând situaţia drept un exemplu grăitor al necesităţii reformelor.

În apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, liderul republican a cerut Congresului să adopte reforma sa privind frauda electorală, care ar impune obligativitatea prezentării unui act de identitate pentru exercitarea dreptului de vot.

Deşi în sală s-au aflat şi supravieţuitori ai traficului sexual organizat de Jeffrey Epstein, preşedintele nu a făcut nicio referire la acest caz în discursul său.