Noile tarife impuse de administrația americană marchează o schimbare semnificativă în politica comercială a SUA, fiind aplicate la scară globală și înlocuind regimul anterior de taxe vamale. Funcționarii vamali au anunțat că nivelul de 15% se aplică majorității importurilor, după ce instanța supremă a invalidat tarifele „reciproce” introduse anterior.

Caracterul temporar al acestor tarife este stabilit prin ordin executiv, care prevede o perioadă de 150 de zile de aplicare fără intervenția legislativului. După expirarea acestui termen, guvernul american va avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a transforma măsura într-una permanentă.

Noile tarife înlocuiesc atât taxele vamale nediscriminatorii existente, cât și pe cele prevăzute în diverse acorduri comerciale, însă nu afectează tarifele sectoriale deja în vigoare. În industrii precum cea a cuprului, automobilelor și cherestelei, nivelul taxelor rămâne între 10% și 50%, conform reglementărilor anterioare.

De asemenea, produsele importate din Canada și Mexic în baza Acordului Nord-American de Liber Schimb (USMCA) sunt exceptate de la aplicarea noilor tarife, menținându-se astfel cadrul comercial stabilit prin tratatul regional.

Introducerea noilor tarife vine după ce Curtea Supremă a SUA a decis, cu șase voturi la trei, să invalideze tarifele „reciproce” și alte măsuri comerciale fundamentate pe Legea privind puterile economice în caz de urgență internațională (IEEPA) din 1977. Instanța a apreciat că aplicarea acestor măsuri nu respectă cadrul legal invocat de administrație.

Președintele Donald Trump a reacționat public la decizia magistraților, exprimându-și dezacordul față de hotărârea instanței supreme. „ridicolă”, a calificat decizia Curții Supreme, președintele american, în cadrul unei conferințe de presă susținute vinerea trecută la Casa Albă.

Inițial, șeful statului anunțase impunerea unui tarif de 10%, însă la o zi distanță a majorat nivelul la 15%, prezentând măsura drept parte a „alternativelor puternice” adoptate ca reacție la hotărârea instanței, potrivit AFP.

Pentru a fundamenta noul pachet de tarife, președintele a invocat o lege din 1974, care permite intervenții comerciale în situații de dezechilibru semnificativ al balanței de plăți. Argumentul administrației este că măsura urmărește reechilibrarea relațiilor comerciale ale SUA cu partenerii externi.

Administrația americană justifică noile tarife prin existența unor dezechilibre comerciale majore, însă datele oficiale indică diferențe de interpretare între Washington și Bruxelles. Potrivit cifrelor americane, deficitul SUA în comerțul cu bunuri cu Uniunea Europeană a ajuns la 236 de miliarde de dolari în 2024.

În schimb, Comisia Europeană estimează că deficitul balanței de plăți este semnificativ mai redus, situându-se la aproximativ 70 de miliarde de euro. Diferența dintre cele două evaluări reflectă metode distincte de calcul și includerea unor categorii diferite de fluxuri financiare și investiționale.

Ordinul executiv care introduce tarifele de 15% este valabil până pe 24 iulie, cu aproximativ trei luni înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. Scrutinul ar putea modifica echilibrul politic din Congres, existând posibilitatea ca Partidul Democrat să recâștige controlul Camerei Reprezentanților.

Aplicarea noilor tarife într-o perioadă preelectorală amplifică miza politică a deciziei, în condițiile în care politica comercială și protejarea intereselor economice naționale rămân teme centrale în dezbaterea publică americană.