Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă la nivel global, a atins marți un minim de 62.964,64 dolari, pe fondul presiunii crescute din piețe și al tendinței investitorilor de a se orienta spre active mai sigure, potrivit CNBC.com.

„Scăderea bitcoinului pare mai puțin un șoc specific criptomonedelor și mai mult o resetare clasică a sentimentului de risc”, a declarat Christopher Hamilton, șeful departamentului de soluții de investiții pentru clienți, APAC.

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 50% față de valoarea maximă atinsă în toamnă, continuând un trend descendent început în octombrie, când depășea 125.000 de dolari. Presiunile asupra piețelor financiare au crescut după ce președintele Donald Trump a anunțat că va decide „probabil în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor lansa un atac asupra Iranului, în contextul blocajului pentru un nou acord nuclear, iar tensiunile s-au intensificat ulterior prin desfășurarea de forțe militare americane în Orientul Mijlociu. În acest an, criptomoneda a pierdut aproximativ 27% de la începutul anului, pe fondul orientării investitorilor către active mai sigure.

„Ideea principală este că Bitcoin rămâne foarte sensibil la condițiile de lichiditate globale. Dacă piețele interpretează politica comercială ca o înăsprire a condițiilor financiare, criptomonedele vor fi primele afectate”, a declarat Billy Leung, strateg de investiții la Global X Australia.

În aceeași zi, aurul spot a înregistrat o scădere de aproximativ 1%, atingând 5.171,87 dolari pe uncie, în timp ce Ether, a doua cea mai valoroasă criptomonedă, a pierdut peste 1%, ajungând la 1.831,52 dolari.