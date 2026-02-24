Lukoil a notificat statul român că nu mai poate continua activitățile din Marea Neagră, invocând apariția unui caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea operațiunilor petroliere în perimetrul Trident.

Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara înregistrată în Olanda a grupului petrolier rus, deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare a gazelor naturale și are rolul de operator. Restul de aproximativ 12% aparține companiei de stat Romgaz, care participă în proiect ca partener minoritar, scriu cei de la Profit.ro.

Conform legislației românești, forța majoră este definită ca un eveniment imprevizibil, inevitabil și insurmontabil, care împiedică total sau parțial desfășurarea operațiunilor petroliere. În aceste condiții, titularul concesiunii poate solicita încetarea acordului, dacă dovedește că nu își mai poate îndeplini obligațiile esențiale.

Legea petrolului stabilește clar procedura: titularul trebuie să notifice autoritatea competentă în maximum 5 zile de la apariția evenimentului și să depună documente justificative în termen de 15 zile. Dacă situația este acceptată, concesiunea poate înceta după 30 de zile de la notificare.

„Dacă, în limita termenului de 30 de zile (…), autoritatea competentă și de reglementare notifică titularului acordului refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forță majoră, provocând imposibilitatea definitivă a inițierii sau a continuării executării operațiunilor petroliere, neimputabilă acestuia, titularul acordului poate cere instanței de contencios administrativ pronunțarea încetării acordului pentru caz de forță majoră, fără obligarea la plata de daune-interese″, mai stipulează Legea petrolului.

După notificare, Lukoil a decis să ducă disputa în instanță, însă nu pe calea contenciosului administrativ, ci printr-o acțiune comercială. Compania a depus pe 13 februarie o „acțiune în constatare existență caz de forță majoră”, chemând în judecată atât autoritatea de reglementare, cât și partenerul Romgaz.

Demersul juridic a fost inițiat la doar o zi după ce Guvernul României a decis instituirea unui regim de supraveghere extinsă asupra companiei Lukoil Overseas Atash BV și a altor entități locale ale grupului rus.

În documentele oficiale ale Executivului este subliniat riscul strategic generat de asocierea dintre compania rusă și Romgaz.

„Un element de vulnerabilitate strategică este reprezentat de asocierea dintre Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam Olanda și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA în cadrul perimetrului offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, unde Lukoil Overseas Atash BV Branch deține calitatea de operator și acționar majoritar, iar statul român participă prin Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA. Această situație amplifică riscurile de dependență energetică, afectează capacitatea statului roman de a-și asigura diversificarea surselor de aprovizionare și creează o expunere juridică, operațională și geopolitică pentru o companie strategică de stat, respectiv Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA”, se arată în nota de fundamentare a hotărârii de guvern.

Autoritățile justifică măsura și prin contextul internațional, în condițiile în care sancțiunile impuse de Statele Unite afectează activitatea grupului rus. Derogarea care permite vânzarea activelor externe ale Lukoil urmează să expire pe 28 februarie.

Pentru a evita blocarea completă a activităților economice, Guvernul a impus supravegherea strictă a tranzacțiilor companiilor Lukoil din România. Aceasta presupune controlul tuturor plăților externe, pentru a preveni transferul de fonduri către entități sancționate.

Executivul argumentează că „măsura supravegherii extinse previne întreruperea activităților economice ca efect al restricțiilor impuse de bănci, furnizori sau parteneri comerciali internaționali”.

În paralel, legislația a fost modificată anterior pentru a permite statului român să denunțe unilateral acorduri petroliere din motive de securitate națională. Măsura vizează inclusiv participația majoritară a Lukoil în perimetrul Trident.

În eventualitatea în care Romgaz decide să continue proiectul fără partenerul rus, legea permite semnarea unui act adițional sau chiar atribuirea directă a unui nou acord petrolier pentru continuarea explorării și exploatării.

Dacă Lukoil refuză aceste variante, statul poate redelimita perimetrul și poate încheia un nou contract cu ceilalți titulari dispuși să preia obligațiile existente, pentru o perioadă limitată la durata acordului inițial.

Până la momentul publicării, nici Lukoil, nici autoritatea de reglementare nu au oferit puncte de vedere oficiale privind situația.