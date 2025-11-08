Decizia autorităților americane de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a creat tensiuni în statele europene în care cele două companii petroliere rusești dețin rafinării importante. Țările afectate încearcă să prevină întreruperile în aprovizionarea cu combustibil înainte de intrarea în vigoare a măsurilor, programată pentru sfârșitul lunii noiembrie.

În Bulgaria, parlamentul a aprobat recent un proiect de lege care permite guvernului să numească un administrator pentru rafinăria Burgas, deţinută de Lukoil.

Administratorul ar primi atribuții extinse, inclusiv control operațional asupra rafinăriei, aprobarea vânzării și posibilitatea naționalizării dacă situația o impune. Totodată, autoritățile bulgare explorează posibilitatea obținerii unei scutiri de la aplicarea sancțiunilor.

România, unde se află rafinăria Petrotel, nu a luat încă o decizie oficială privind măsuri similare. Totuși, oficialii români iau în calcul solicitarea unei prelungiri a termenului de aplicare a sancțiunilor pentru a putea analiza toate opțiunile disponibile.

Un oficial guvernamental de rang înalt, care a preferat să rămână anonim, a declarat pentru POLITICO că naționalizarea rămâne „ultima opţiune”.

Ministrul român al energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a subliniat pentru POLITICO că guvernul este „pregătit” pentru orice scenariu și că planurile vor viza menținerea activității economice interne, evitând totodată finanțarea Federației Ruse.

Autoritățile americane, prin Trezoreria SUA, precum și Comisia Europeană au refuzat să facă comentarii cu privire la aceste demersuri.

Eforturile de identificare a unui nou proprietar pentru rafinării au întâmpinat dificultăți după ce compania elvețiană Gunvor a retras oferta de preluare a activelor internaționale ale Lukoil, ca urmare a criticilor Trezoreriei SUA privind propunerea.

Măsurile afectează însă și alte state UE. Germania a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft și aflată sub control guvernamental din 2022. La rândul său, Ungaria a obținut recent de la Washington o scutire pentru importurile de petrol rusesc prin conducte, beneficiind și Slovacia vecină.

Sancțiunile vin într-un context mai larg, în care atât administrația americană, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea dependenței energetice de Rusia, în timp ce conflictele în Ucraina rămân nerezolvate.

Analiza impactului economic indică diferențe semnificative între state. În Bulgaria, rafinăria Burgas asigură până la 80% din necesarul național de combustibil. Martin Vladimirov, analist senior la Center for the Study of Democracy, a declarat că închiderea facilității ar lăsa țara fără aprovizionare „până la sfârșitul anului”.

În România, rafinăria Petrotel furnizează aproximativ 20% din necesarul de combustibil. Potrivit Anei Otilia Nuțu, analist energetic la Expert Forum, o eventuală oprire a activității ar provoca „câteva luni” de creșteri moderate ale prețurilor și ar forța găsirea rapidă a unor importuri alternative.

De asemenea, exporturile către Republica Moldova ar putea fi afectate.

„Și dacă Moldova va fi grav afectată, atunci va fi o altă oportunitate uriașă de PR pentru Rusia”, a avertizat analistul.

Guvernul moldovean a propus deja achiziționarea activelor Lukoil din țară, inclusiv a unui depozit de combustibil pentru avioane, și a solicitat Washingtonului amânarea sancțiunilor.

Mihail Krutihin, cofondator al companiei de consultanță RusEnergy, consideră că instalațiile ar putea continua să funcționeze „în siguranță”, dacă viitorul proprietar menține personalul existent și angajează experți suplimentari.

În ciuda acestor măsuri, principalele provocări apar ulterior. Găsirea unui cumpărător dispus să preia riscurile legale și financiare ale rafinăriilor este complicată. Un fost director executiv Lukoil a declarat că ambele facilități sunt „bine gestionate”, dar analiștii atrag atenția asupra costurilor ridicate, transporturilor complicate, primelor de asigurare și investițiilor necesare pentru modernizare.

Rafinăria bulgară, profitabilă, a fost evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari, însă Petrotel din România este mai puțin atractivă, cu o cifră de afaceri sub 40 de milioane de euro în 2023, datorii semnificative și necesități mari de investiții. Lukoil nu a oferit comentarii pentru POLITICO.

Procesul de arbitraj viitor reprezintă un alt punct de atenție, mai ales dacă guvernele preiau controlul rafinăriilor. Deputatul bulgar Ivailo Mircev a atras atenția că procedurile rapide și puterile extinse acordate administratorului pot duce la greșeli importante:

„Acum intenționează să acorde acestei persoane puteri atât de extraordinare, încât, în final, Lukoil va da în judecată Bulgaria, iar banii vor ajunge în Rusia”. Ministerul bulgar al Energiei nu a făcut declarații suplimentare.

Ana Otilia Nuțu a subliniat că vânzarea rafinăriilor trebuie coordonată la nivel european pentru a evita încercările de evitare a sancțiunilor. Ministrul lituanian al energiei, Žygimantas Vaičiūnas, a menționat că Bruxelles-ul trebuie să verifice atent potențialii cumpărători: