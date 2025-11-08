Derogarea este valabilă timp de un an. În schimbul acesteia, Ungaria s-a angajat să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, potrivit agenției AFP.

Decizia vine în contextul în care sancțiunile impuse de SUA vizează reducerea dependenței de resursele energetice rusești, în paralel cu consolidarea exporturilor americane de GNL către aliații europeni.

„Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti. Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei”, a scris pe X ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

Donald Trump a acceptat să acorde Ungariei o derogare de la sancțiunile americane privind petrolul rusesc, în cadrul unei întâlniri desfășurate vineri cu premierul Viktor Orbán. În timpul discuțiilor, fostul președinte american a lăudat în termeni elogioși politica anti-imigrație promovată de liderul de la Budapesta.

Luna trecută, Statele Unite au impus sancțiuni celor mai mari doi producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la refuzul Moscovei de a pune capăt războiului din Ucraina. Totodată, Washingtonul a cerut țărilor, inclusiv Ungariei, să își reducă treptat dependența de resursele energetice rusești. Cu toate acestea, statul din Europa Centrală rămâne în continuare puternic dependent de importurile de petrol din Rusia.

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind petrolul și gazele rusești, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, sub protecția anonimatului. În schimb, Budapesta s-a angajat să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Anterior, președintele american Donald Trump afirmase că analizează această opțiune „deoarece îi este foarte dificil lui Viktor Orbán să obțină petrol și gaze din alte regiuni”, explicând că liderul ungar „nu are acces la mare”.

Viktor Orbán, unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de Washington, cât și de Moscova, nu a făcut pași semnificativi pentru diversificarea surselor de energie după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Decizia SUA vine într-un moment delicat pentru Ungaria, pe fondul sancțiunilor americane care îl plasau pe Orbán într-o situație dificilă cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative. Liderul naționalist, aflat la putere din 2010, nu are certitudinea unei victorii, conform ultimelor sondaje.