MOL subliniază că viitorul economic al Europei este amenințat de povara birocratică, prețurile în creștere ale energiei și reglementările tot mai complicate, în contextul unor piețe fragmentate și dificil de gestionat.

Compania propune stabilirea unui standard european minim de competitivitate, menit să ghideze elaborarea unor politici industriale consistente și eficiente în întreaga Uniune Europeană.

”Grupul MOL atrage atenţia asupra faptului că povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor, combinate cu pieţele tot mai fragmentate pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei. Compania susţine introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, care să servească drept reper pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene”, anunţă grupul.

György Bacsa, directorul strategic al Grupului MOL, a subliniat că Europa nu mai poate rămâne la nivel de dezbateri și trebuie să implementeze rapid acțiuni tangibile pentru a-și securiza sectorul industrial.

”Bateria industrială a Europei încă funcţionează, dar avem nevoie de tensiunea potrivită pentru a o reîncărca. Acest lucru înseamnă politici mai inteligente, decizii mai rapide şi sprijin coordonat pentru a oferi producătorilor europeni şanse reale de a concura la nivel global”, a spus el la recepția anuală a Grupului MOL de la Bruxelles.

Grupul MOL pledează pentru stabilirea unui standard european minim de competitivitate, un cadru unitar menit să asigure politici industriale coerente și predictibile la nivel european. Inițiativa accentuează importanța unei economii orientate spre dezvoltare și consolidarea sectorului industrial.

”Europa are nevoie de reguli practice şi previzibile, de energie şi materii prime sigure şi accesibile, precum şi de un mediu de afaceri în care companiile să poată investi şi concura în condiţii corecte”, menţionează compania.

Totodată, este crucial să se diminueze povara birocratică și fiscală, să se susțină și protejeze producătorii europeni și să se armonizeze strategiile industriale cu obiectivele climatice, ținând cont de contextul global actual.

”Nivelul Minim European de Competitivitate stabileşte nouă criterii cheie care, împreună, ar putea constitui baza strategiei industriale pe termen lung a Europei:

Obiectivul fundamental al oricărei politici economice trebuie să fie creşterea economică determinată de performanţele financiare solide ale sectorului corporativ. Înainte de punerea în aplicare a oricărei măsuri de reglementare de sus în jos este necesară o analiză detaliată a fezabilităţii (economice, sociale, tehnologice). Securitatea aprovizionării zilnice cu energie, materii prime şi materiale cheie trebuie tratată ca o prioritate absolută. Costurile energiei, birocraţia şi fiscalitatea trebuie reduse. Ecosistemele complexe şi lanţurile valorice ar trebui să fie în centrul atenţiei autorităţilor de reglementare, în loc să se acorde sprijin doar anumitor domenii. Este nevoie de sprijin pentru investiţii în tehnologii şi inovaţii cheie. Avem nevoie de o infrastructură proprie puternică şi independentă în domeniul rafinăriilor şi al produselor chimice. Trebuie să protejăm producătorii europeni, iar subvenţiile ar trebui direcţionate către programul „Made in Europe”. Avem nevoie de mai mulţi aliaţi: măsurile internaţionale privind politica climatică trebuie integrate într-o măsură mult mai mare în politica UE şi trebuie să facem faţă realităţii globale. Avem nevoie de obiective realiste şi flexibile, bazate pe studii de caz şi specificul regional”, arată MOL.

György Bacsa a evidențiat că pentru ca Europa să rămână prosperă și autonomă, este nevoie de o industrie solidă și de o cooperare mai apropiată între factorii politici și sectorul privat.