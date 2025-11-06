Consiliul de Mediu la nivel european, desfășurat zilele trecute, a adus pentru România un rezultat considerat „esențial” în actualul context economic. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că a reușit să obțină, împreună cu echipa de la minister și cu sprijinul delegației României, o amânare cu un an a implementării ETS2 – mecanismul care urmează să introducă taxe de carbon pentru transport și construcții.

„Zilele acestea a avut loc Consiliul de Mediu la nivel european şi am ajuns la un acord, aş spune eu, extraordinar, din interesul României. Este un lucru pentru care România a negociat până în ultima secundă. Implementarea ETS2, adică a schemei de vânzare a certificatelor de carbon pentru domeniile de transport şi construcţii, veneau să fie aplicate din 2027 şi ar fi venit ataşate, în momentul de faţă, şi cu anumite taxe, cu anumite costuri crescute pe care, pur şi simplu, în acest moment, România nu şi le putea permite”, a explicat Buzoianu.

Potrivit ministrului, această amânare oferă României „un an în plus pentru pregătire” și pentru a reduce riscul creșterii bruște a prețurilor la combustibili și materiale de construcții.

„Am negociat amânarea la nivel european cu un an de zile a implementării acestei scheme de certificate de carbon, lucru care va permite României să se pregătească şi mai bine pentru această aplicare a schemei şi, de asemenea, să trecem peste preţurile care sunt în creştere în momentul de faţă”, a subliniat ministrul Mediului.

Un alt punct important obținut de România în cadrul negocierilor vizează ținta de decarbonizare asumată la nivelul Uniunii Europene. În prezent, Legea europeană a climei stabilește un obiectiv de 90% reducere a emisiilor de carbon până în 2040, însă România a cerut flexibilitate, având în vedere structura industrială diferită și resursele disponibile.

„Am reuşit să spargem această ţintă în sensul în care 85% să fie făcută la nivel european, dar 5% să poată să fie făcută cu credite internaţionale, adică prin investiţii în state terţe, astfel încât să luăm din presiunea care se pune pe industriile de la nivel european şi, de fapt, ţinta domestică la nivel european să rămână 85%”, a explicat Diana Buzoianu.

Această ajustare oferă statelor membre o marjă de manevră pentru a investi în proiecte de reducere a emisiilor în afara Uniunii Europene, fără a afecta direct competitivitatea industriei interne. „Din nou, un lucru pentru care România a negociat până în ultimul moment şi mulţumim, de altfel, şi Comisiei Europene şi statelor membre că am găsit acest compromise”, a adăugat ministrul.

Un alt rezultat concret al discuțiilor de la Bruxelles este includerea criteriului de echilibru geografic în distribuirea fondurilor europene destinate investițiilor verzi. Astfel, statele din estul Europei, printre care și România, vor putea accesa mai ușor finanțări pentru modernizarea infrastructurii, retehnologizarea companiilor și dezvoltarea energiilor curate.

„Asta înseamnă că România va putea să fie eligibilă pentru anumite fonduri, pentru investiţii, pentru care până în momentul de faţă nu era eligibilă. Asta înseamnă bani aduşi în România, investiţii făcute în retehnologizări în România”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a subliniat că rezultatul final al Consiliului de Mediu reflectă un echilibru între ambițiile climatice ale Uniunii și realitățile economice ale fiecărui stat membru. „După ample negocieri, iată şi România a stat la masă, şi-a spus cuvântul. Avem un document care este şi ambiţios la nivel european, dar ţine cont şi de contextele diferite ale statelor europene şi mai ales şi de contextul României”, a încheiat Buzoianu.

Sistemul ETS2 (Emissions Trading System 2) reprezintă o extindere a pieței europene de certificate de emisii, aplicată până acum doar marilor industrii poluante. Prin ETS2, mecanismul se va extinde și la transport și construcții, ceea ce ar putea duce la scumpirea combustibililor și a materialelor de construcții.

Pentru România, o implementare imediată ar fi însemnat o presiune majoră asupra gospodăriilor și companiilor, într-un moment marcat de inflație ridicată și de creșterea costurilor energetice. De aceea, amânarea cu un an este considerată o „gură de oxigen” pentru economie.