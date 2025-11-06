Un total de 842 de companii, organizații, asociații și persoane fizice, reprezentând peste 20 de sectoare — de la sănătate, alimentație și băuturi, la produse farmaceutice, transport, agricultură, cosmetice și energie — și-au unit eforturile pentru a solicita factorilor de decizie din UE și la nivel național să adopte măsuri urgente menite să prevină interzicerea efectivă a produselor biocide pe bază de etanol.

„Reclasificarea etanolului în produsele biocide ar fi un dezastru pentru sănătatea publică în Europa”, a declarat Florian Vernay, președintele A.I.S.E. „Dezinfectanții pe bază de etanol, dezinfectanții pentru mâini și alte produse similare s-au dovedit a fi sigure și eficiente și sunt folosite zilnic de milioane de europeni. Deciziile privind viitorul lor trebuie să se bazeze pe date reale privind utilizarea, nu pe date privind abuzul de băuturi alcoolice.” “Autoritățile europene trebuie să lupte pentru a proteja disponibilitatea etanolului; o interdicție de facto ar avea consecințe neplăcute asupra sănătății publice”, a declarat Alexandra Peters, președinta Clean Hospitals. „Dezinfectanții și dezinfectanții pentru mâini pe bază de etanol sunt utilizați în siguranță de zeci de ani. În plus, dacă vom avea o altă pandemie, toată producția locală de alcool pentru îngrijirea sănătății va fi pe bază de etanol, deoarece acesta poate fi produs cu ușurință din ingrediente disponibile în mod obișnuit. Dacă vom avea o urgență de sănătate publică fără etanol disponibil, vor fi pierdute multe vieți suplimentare din această cauză.” “Dezinfectanții pentru mâini pe bază de alcool sunt un aspect fundamental, sigur și de neînlocuit al igienei mâinilor în mediul spitalicesc, care la rândul său este cel mai important factor pentru prevenirea infecțiilor”, a declarat profesorul Didier Pittet, fost director al Centrului de colaborare al Organizației Mondiale a Sănătății pentru siguranța pacienților și director al Programului de control al infecțiilor la Spitalele Universitare din Geneva. „Dacă personalul medical din Europa nu va mai avea acces la soluții pe bază de etanol, rezultatele vor fi catastrofale: mai multe îmbolnăviri și mai multe decese. Este evident că acest lucru trebuie evitat.” “Dezinfectanții pe bază de etanol sunt esențiali pentru menținerea siguranței alimentare în Europa. În fiecare zi, producătorii din întreaga UE depind de etanol pentru a dezinfecta echipamente, containere, ustensile și suprafețe, protejând consumatorii și prevenind contaminarea”, a declarat Dirk Jacobs, director general al FoodDrinkEurope. „Pur și simplu nu există alternative viabile care să ofere același nivel de siguranță, eficacitate și performanță fără reziduuri.”

Comitetul pentru produse biocide al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) analizează în prezent dacă să recomande, în cadrul reuniunii sale din 26 noiembrie 2025, o reclasificare la nivelul UE a etanolului din produsele biocide ca fiind toxic pentru agenți cancerigeni și pentru reproducere (CMR) de categoria 1A, pe baza unor date care analizează doar abuzul oral și consumul excesiv de băuturi alcoolice, mai degrabă decât utilizarea produselor biocide pe bază de etanol, care sunt sigure.

O astfel de mișcare ar contrazice îndrumările și recomandările stabilite ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), precum și sfaturile Comisiei Europene, ale Centrului European de Prevenire a Bolilor și ale partenerilor internaționali, inclusiv din Statele Unite.

Dacă va fi pusă în aplicare, această reclasificare ar elimina în practică produsele pe bază de etanol din uzul public și ar restricționa sever disponibilitatea acestora în mediile profesionale în conformitate cu Regulamentul UE privind produsele biocide (BPR). Derogările în temeiul BPR nu sunt soluția, deoarece nu există nicio posibilitate de autorizare pentru uz public, iar derogările pentru uz profesional ar fi limitate în timp, acordate doar de la caz la caz de către statele membre ale UE în parte, după un proces complex de evaluare a riscurilor. Acest proces de autorizare în scopuri profesionale, împreună cu reducerea disponibilității produselor care salvează vieți, ar impune o povară birocratică semnificativă tocmai asupra celor care o pot suporta cel mai puțin, de exemplu, spitale sau chiar departamente individuale, supermarketuri, ferme, laboratoare medicale, restaurante și rețele de transport. Acest lucru contravine în mod direct angajamentului Comisiei Europene de a simplifica reglementarea, de a elimina birocrația și de a sprijini mai bine întreprinderile și cetățenii europeni.