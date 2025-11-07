Bogdan Ivan, după numirea ca prim-vicepreședinte al PSD: „Nu ca o distincție, ci ca o responsabilitate. Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri că a preluat funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, în urma congresului formațiunii. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a precizat că noua poziție nu este un titlu onorific, ci un angajament față de partid, echipă și cetățeni.

„Astăzi am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate: faţă de oameni, faţă de echipă şi faţă de lucrurile în care cred. PSD este, fără îndoială, partidul fiecărei familii, al tuturor celor care muncesc şi al fiecărui român care vrea o viaţă mai bună aici, acasă. Un partid cu oameni care muncesc, care îşi asumă şi care rămân aproape de ceilalţi, chiar şi atunci când e greu”, a transmis Bogdan Ivan.

Noul prim-vicepreședinte a subliniat că vede funcția ca pe o misiune de consolidare a valorilor social-democrate și de apropiere față de cetățeni. În opinia sa, partidul trebuie să rămână aproape de oameni și să promoveze în continuare politici sociale echilibrate și sustenabile.

Bogdan Ivan a amintit, în mesajul său, că guvernările PSD au fost definitorii pentru modernizarea României, menționând aderarea țării la Uniunea Europeană și intrarea în spațiul Schengen.

„Trăim vremuri în care social-democraţia trebuie apărată. Nu ca o etichetă politică, ci ca un mod de a fi al celor care cred în echitate, în solidaritate şi în dreptul fiecărui om la şanse egale. Unii vor să şteargă ce am construit: educaţia, sănătatea, sprijinul pentru cei vulnerabili. Noi alegem să le întărim”, a afirmat ministrul Energiei.

Acesta a transmis că prioritatea sa este formarea unei echipe bazate pe competență și merit, în care deciziile să fie orientate către rezultate concrete și mai puțin către discursuri politice.

„De aici înainte, vreau să punem în prim-plan oamenii cei care au idei, curaj şi meserie în spate. Mai puţine vorbe, mai multe fapte”, a subliniat Ivan.

În mesajul său, ministrul a ținut să le mulțumească celor care l-au sprijinit de-a lungul carierei politice, inclusiv echipei din Bistrița-Năsăud, județul său de origine, și liderilor PSD care au avut încredere în el.

„Mulţumesc echipei mele din Bistriţa-Năsăud pentru sprijin, loialitate şi încredere, în special mentorului meu, domnul Emil Radu Moldovan. Totodată, îi mulţumesc preşedintelui Sorin Grindeanu, alături de care voi face echipă pentru ca Partidul Social Democrat să redevină principalul partid din România!”Bogdan

Ivan a încheiat mesajul cu un apel la unitate în interiorul PSD, precizând că forța partidului stă în colaborare și solidaritate, nu în competiția individuală dintre lideri.