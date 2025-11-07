Fostul premier Victor Ponta a lansat vineri un mesaj public în care își exprimă disponibilitatea de a reveni în Partidul Social Democrat (PSD), formațiune din care a fost exclus de două ori. Declarațiile au fost făcute în ziua congresului în care Sorin Grindeanu a fost ales noul președinte al PSD, cu peste 2.700 de voturi „pentru”, fiind singurul candidat la conducerea partidului.

„Eu n-am plecat niciodată din PSD. M-au dat ei afară, de două ori”

Înaintea lucrărilor congresului, Victor Ponta a transmis că legătura sa cu social-democrații nu a fost niciodată întreruptă și că se consideră, în continuare, parte din familia politică a PSD, chiar dacă în trecut a avut divergențe cu conducerea.

„Eu n-am plecat niciodată din PSD. M-au dat ei afară, de două ori, și de fiecare dată s-a dovedit că eu am avut dreptate. Dacă mă primesc, mă întorc”, a spus Ponta, subliniind că identitatea sa politică și profesională este strâns legată de social-democrație.

Fostul lider social-democrat a afirmat că își asumă întreaga sa evoluție politică alături de partidul pe care l-a condus între 2010 și 2015. În opinia sa, PSD rămâne singura formațiune cu care se poate identifica pe termen lung.

„Am crescut în PSD, mi-am asumat totul alături de acest partid și nu am nicio problemă să revin dacă oamenii de acolo consideră că pot fi util”, a declarat Ponta, precizând că este deschis unei colaborări cu actuala conducere, atâta vreme cât direcția politică a partidului rămâne una „responsabilă și echilibrată”.

În același context, fostul premier a reamintit motivele pentru care a fost exclus din partid, menționând că timpul i-a confirmat pozițiile critice de atunci.

„Sper să nu fiu dat a treia oară afară din PSD. Prima dată am zis că nu e bine să dăm jos guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu e normal ca PSD să susțină un candidat care nu are legătură cu partidul și am avut dreptate. A treia oară spun că PSD, guvernând cu USR, se va termina prost și nu am cum să guverneze împreună”, a precizat Victor Ponta.

El a subliniat că, deși a avut conflicte interne cu liderii din trecut, nu a renunțat niciodată la principiile care i-au ghidat activitatea în partid și la guvernare.