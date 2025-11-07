Lia Olguţa Vasilescu, edilul municipiului Craiova, a susţinut la Congresul PSD că partidul trebuie să-şi clarifice rolul în actuala coaliţie. Ea afirmă că social-democraţii nu pot rămâne la putere doar ca element de decor politic, fără a fi implicaţi în decizii.

„Suntem şi noi ascultaţi, rămânem la guvernare. Suntem puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ieşim de la guvernare”, a transmis Vasilescu, punctând că PSD trebuie să fie partener real de guvernare, nu „doar vitrină”.

În discursul său, primarul a contestat declaraţiile premierului Ilie Bolojan privind „dezordinea bugetară” imputată PSD-ului. Ea a susţinut că, atunci când Bolojan conducea judeţul Bihor, proiectele locale au beneficiat masiv de sprijin de la centru.

„Haideţi să vedem câţi bani a primit judeţul Bihor (…) 1,95 miliarde de lei pe programul Angel Saligny, 986 de milioane de lei (…) pe CNI (…) 90 de milioane de lei” şi fonduri suplimentare pentru infrastructură, a detaliat Vasilescu, afirmând că suma totală s-ar ridica la aproximativ un miliard de euro.

Ea spune că, în timp ce premierul denunţă „dezmaţul bugetar”, „disponibilizările pe care vrea să le facă (…) nu înseamnă nici măcar un sfert dintre banii pe care el i-a primit de la bugetul naţional”.

„De fiecare dată când vine dreapta, vin tăierile”

Vasilescu afirmă că istoria recentă se repetă: politici de austeritate de fiecare dată când guvernează dreapta.

„Nu ştiu cum se face că, de câte ori vine dreapta la guvernare, de fiecare dată încep măsurile de austeritate”, a spus ea, comparând date bugetare din septembrie anul trecut, sub guvernarea PSD, cu cele actuale.

Potrivit acesteia, „deficitul bugetar este (…) cu 6,3 miliarde de lei mai mare”, în timp ce „cheltuielile de personal sunt mai mari cu 7,2 miliarde de lei”, „dobânzile au crescut cu 13,3 miliarde de lei”, iar investiţiile ar fi redus cu circa 20 miliarde lei.

Edilul susţine că PSD a propus soluţii alternative, care să nu lovească în oameni şi firme.

„Am propus un program economic (…) Am cerut stimulente pentru zonele defavorizate (…) şi protecţia capitalului autohton”, a subliniat Vasilescu, precizând că partidul a fost catalogat nedrept drept „nereformist”.

Un alt reproş țintește modul în care premierul gestionează dialogul în coaliţie.

„Exact asta s-a întâmplat (…) şi cu salariul minim pe economie, ne-a anunţat ce face, nu ne-a cerut părerea. (…) Nici cu PNL-ul nu prea se consultă”, a acuzat ea.

Ea a ironizat componenţa Guvernului:

„cred că putem spune (…) că USR-ul are la ora actuală mai mulţi miniştri în Guvernul României decât are PSD-ul”.

În aceeaşi linie critică faţă de actuala guvernare, discursul lui Gabriel Zetea a completat mesajul transmis anterior de Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei. Ambii lideri social-democraţi au subliniat, de la tribuna Congresului PSD, că măsurile adoptate de executivul condus de Ilie Bolojan afectează grav economia şi populaţia, prin tăieri de investiţii şi politici de austeritate.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat, vineri, la Congresul PSD, că social-democraţii se confruntă în această perioadă cu încăpăţânarea partidelor de dreapta, care refuză să accepte că deciziile Guvernului sunt greşite.

„La noi în Maramureş, acolo departe unde se agaţă harta în cuiul din centrul oraşului, în Sighetul Marmaţiei avem o vorbă: „nu te pune cu încăpăţânatul că n-ai nicio şansă să-l convingi”. Şi cam asta păţim şi noi, PSD-ştii, în toată perioada asta. Încercăm cu argumente, argumente solide, argumente pertinente, să le transmitem încăpăţânaţilor din partidele de dreapta că deciziile pe care le-au luat de la vârful Guvernului sunt greşite. Că aşa le văd toţi românii. Că nu-i normal să omorâm concomitent cele mai importante două motoare de dezvoltare ale economiei, şi consumul şi investiţiile”, a spus Zetea.

Liderul CJ Maramureş i-a îndemnat pe membrii PSD să discute direct cu simpatizanţii partidelor de dreapta şi să-i confrunte cu realitatea din teritoriu.

„Cu încăpăţânaţii din partidele astea de dreapta, cu argumente nu reuşim. Şi nu o să reuşească nici conducerea centrală a partidului (…). Mergeţi acasă. Faceţi efortul ăsta. Mergeţi, căutaţi câte un USR-ist, câte un PNL-ist. Luaţi-i de mânuţă şi duceţi-i în mijlocul comunităţilor româneşti. Duceţi-i în faţa oamenilor să-i privească ochi în ochi şi să le spună românii durerile lor”, a transmis Zetea.

În discursul său, liderul social-democrat a acuzat „băieţii deştepţi din partidele de dreapta” că ar urmări preluarea controlului asupra unor companii de stat din domeniul energetic.

„Sunt câţiva care vor să pună mâna pe companiile astea, iar menirea noastră a Partidului Social Democrat, când suntem la guvernare, este să le spunem stop băieţilor ăştia deştepţi. Cât este PSD-ul, asta nu se întâmplă”, a afirmat Zetea.