În cadrul Congresului PSD de vineri, Bogdan Ivan a transmis un discurs centrat pe ideea continuității și a reconstrucției în interiorul partidului. El a afirmat că social-democrații trebuie să fie pregătiți să conducă România printr-o abordare colectivă, bazată pe echipă și competență.

Totodată, ministrul Energiei a lansat o critică deschisă la adresa foștilor membri ai Partidului Democrat Liberal, despre care a spus că încearcă să se rebranduiască politic și să revină în prim-planul vieții publice.

„E un moment zero pentru renașterea celui mai puternic partid din România, în care românii își pun speranța. Știm cu toții și nu mai trebuie să spunem de numeroși primari sau consilieri care au schimbat harta comunităților. Ei, cei care şi-au bătut joc de români acum 15 ani, vor să vină din nou cu aceleaşi metode să ne explice cum în România totul e haos şi nu se poate face nimic. Noi suntem cei responsabili să facem treabă de acum înainte”, a declarat Bogdan Ivan în fața delegaților prezenți la congres.

Ivan a subliniat că PSD trebuie să continue să se bazeze pe forța internă a partidului, nu pe figuri individuale, punctând că direcția viitoare a formațiunii este una de colaborare și de incluziune între generații.

„PSD şi România nu mai are nevoie de eroi singuratici, ci are nevoie de echipe şi de oameni care ştiu să construiască în echipă, cu oameni care au experienţă de viaţă, dar şi cu tineri care acum păşesc în viaţa reală”, a adăugat acesta.

În același discurs, Bogdan Ivan i-a menționat explicit pe fostul președinte Traian Băsescu și pe fostul premier Emil Boc, amintind de perioada în care aceștia au condus țara din partea PDL. Ministrul a descris acea etapă ca fiind una marcată de „dezastru” economic și social, reproșându-le foștilor lideri democrat-liberali că acum încearcă să ofere lecții de guvernare din poziții politice diferite.

„Dezastrul lăsat de Boc şi Băsescu şi alţi PDL-işti, care acum se îmbracă în alte haine şi încep să dea lecţii despre cum se conduce România”, a spus Ivan, subliniind ideea de incoerență politică și lipsă de asumare a trecutului.

Pe lângă referirile la scena politică internă, ministrul Energiei a abordat și subiectul cooperării internaționale, în special relația României cu Statele Unite ale Americii în domeniul energetic. Bogdan Ivan a precizat că această colaborare trebuie să rămână una solidă, dar bazată pe parteneriat egal și pe negocieri corecte între cele două state.

„Da, vom continua pe linia de energie o relație puternică cu SUA, dar de la egal la egal, prin negocieri”, a afirmat ministrul, subliniind astfel intenția de a menține direcția actuală a politicilor energetice.

El a menționat, de asemenea, că viitoarea echipă de conducere a PSD va funcționa în baza unei relații de încredere și de cooperare între liderii săi.

„Cred că președintele Grindeanu e un om de echipă, după ce i-a adus pe foștii președinți ai organizației. Ne bazăm pe noi, trecem la treabă și devenim din nou acea soluție care rezolvă problemele”, a transmis Bogdan Ivan.

Declarațiile acestuia au fost interpretate ca un semnal de susținere pentru Sorin Grindeanu, care urmează să aibă un rol central în noua conducere a partidului. În același timp, ele marchează și o delimitare clară între echipa actuală și episoadele de instabilitate internă din trecut.

Congresul PSD a validat mai multe propuneri pentru funcțiile de vârf ale partidului, printre care și cea a lui Bogdan Ivan pentru poziția de prim-vicepreședinte.