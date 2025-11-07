Europarlamentarul Victor Negrescu a avut un discurs ferm în fața delegaților prezenți la Congresul PSD, lansând o critică directă la adresa partidelor de dreapta și a formațiunilor extremiste. Negrescu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului, a susținut că social-democrația românească se confruntă cu presiuni din ambele direcții ale spectrului politic și că este momentul pentru o reacție colectivă.

„Este momentul ideal pentru a ne trezi. Pentru prima dată în istoria sa PSD este amenințat atât de o dreaptă pro-austeritate, cât și de populismul extremiștilor. Este evident că aceste mișcări politice vor să distrugă ultimul bastion al social-democrației din estul Europei, vor să privatizeze educația, sănătatea, pensiile, dezvoltarea locală, pentru anumiți privați, alți să ne vândă mai la Est. Am intrat la guvernare tocmai pentru a evita acest dezastru”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu a subliniat că participarea PSD la guvernare a avut ca obiectiv protejarea intereselor sociale și economice ale cetățenilor, într-un moment în care, în opinia sa, anumite forțe politice ar dori să reducă rolul statului și să favorizeze interesele private.

În continuarea discursului, Victor Negrescu a făcut referire la acțiunile unor formațiuni extremiste care, potrivit lui, promovează mesaje periculoase pentru democrația românească.

„Unii poate au uitat, dar în urmă cu câteva luni extremiștii din România au întocmit o listă neagră care începea cu mai mulți pesediști (…) Cine crede că merge cu ambiguități nu cunoaște istorie politică și nu vede ce fac aceste formațiuni extremiste în alte țări. (…) Vă chemăm să luptăm pentru convingerile noastre, să reprezinte un moment de trezire pentru PSD și membrii săi”, a adăugat europarlamentarul.

În aceeași ședință, europarlamentarul Claudiu Manda, propus pentru funcția de secretar general al PSD, a vorbit despre importanța partidului în asigurarea stabilității politice a României. El a descris momentul actual drept unul de „nou început”, marcat de dorința de schimbare venită din societate, dar și de provocări economice și politice.

„După 36 de ani de democrație, s-a demonstrat un lucru fundamental: fără PSD, România nu poate fi guvernată stabil, responsabil și echitabil”, a declarat Manda, subliniind rolul social-democraților în principalele procese de modernizare a țării.

Manda a precizat că PSD a intrat la guvernare cu bună-credință și respect față de alegători, dorind să continue parcursul european al României. El a amintit contribuțiile partidului la aderarea țării la Uniunea Europeană, NATO și, mai recent, la spațiul Schengen.

În discursul său, Claudiu Manda a amintit că PSD a fost constant un apărător al drepturilor sociale și economice ale cetățenilor, subliniind că partidul a promovat politici menite să crească nivelul de trai.

„PSD a luptat pentru pensii și salarii corecte și pentru ca fiecare român să se simtă protejat și respectat în propria țară”, a afirmat europarlamentarul, adăugând că aceste realizări ar trebui asumate de partid și recunoscute public.

El a vorbit despre necesitatea consolidării unei guvernări eficiente, care să se bazeze pe rezultate concrete și pe o comunicare transparentă cu cetățenii.

Manda și-a exprimat încrederea în echipa condusă de Sorin Grindeanu, propus pentru președinția PSD, descriind-o ca fiind formată din oameni competenți și dedicați.

„Am venit în această echipă pentru a pune umărul la treabă și pentru a reconstrui cel mai puternic partid din România”, a spus el, subliniind că social-democrații au ales „calea mai grea, dar corectă”, aceea de a rămâne implicați în guvernare și de a-și asuma deciziile politice.

Apelul său a fost unul de încredere și colaborare internă, vizând consolidarea partidului într-un context electoral complex.

În finalul intervenției, Claudiu Manda a făcut apel la solidaritate și responsabilitate, afirmând că puterea PSD a stat întotdeauna în capacitatea membrilor săi de a rămâne uniți.

„Am făcut-o dintr-un singur motiv: ne pasă”, a declarat el, explicând că implicarea politică a partidului trebuie să se bazeze pe preocuparea autentică pentru oameni, nu pe interese de moment.

El a adăugat că adevărata schimbare nu se realizează prin frică sau presiune, ci prin rezultate și profesionalism.