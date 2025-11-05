Adrian Năstase a explicat în detaliu rațiunea implicării sale în Congresul PSD, subliniind atât importanța politică, cât și cea morală a deciziei sale. El consideră că partidul traversează o etapă critică, care necesită implicarea tuturor membrilor săi pentru a păstra relevanța în viața politică a țării.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Potrivit fostului premier, implicarea activă la Congres nu reprezintă doar un semnal pentru colegii de partid, ci și o oportunitate de a contura direcțiile strategice pentru viitor, atât pentru PSD, cât și pentru întreaga societate românească.

Năstase subliniază că PSD are nevoie de o reorganizare ideologică profundă, care să pună în centrul activității politice valorile fundamentale ale partidului. Această refondare nu se rezumă la un simplu schimb de formă sau la sloganuri, ci presupune reconectarea cu misiunea istorică a partidului.

„Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală — nu doar de o schimbare de formă, ci de o reașezare a valorilor sale fundamentale în centrul acțiunii politice. Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității”, a subliniat el.

În mesajul său, Năstase subliniază importanța unui dialog între generații, considerând că experiența liderilor de ieri trebuie completată de energia și perspectiva tinerilor, pentru ca PSD să rămână un actor relevant și adaptat realităților contemporane.

„Dar, mai presus de toate, PSD trebuie să fie partidul tuturor generațiilor — un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului”, a completat Năstase.

Fostul premier accentuează nevoia ca acțiunile politice ale PSD să fie orientate către reducerea disparităților sociale și economice dintre regiuni. El subliniază că dezvoltarea echilibrată a țării necesită politici coerente și proiecte care să includă toate comunitățile.

„În ultimii ani, am văzut cum disparitățile regionale, economice și sociale s-au adâncit. Unele zone s-au dezvoltat, altele au fost uitate. Este momentul ca fiecare acțiune politică să fie ghidată de interesul național, de o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă”, a mai spus el.

În opinia sa, PSD trebuie să fie forța politică capabilă să propună și să implementeze proiecte naționale cu impact concret pentru toate regiunile, consolidând astfel coeziunea socială și stabilitatea economică.

Pentru Năstase, eficiența partidului depinde de reorganizarea Departamentelor și de selectarea oamenilor potriviți pe baza competenței și a loialității față de idealul comun. Doar printr-o structură internă solidă, PSD poate recâștiga încrederea publicului și poate funcționa ca un actor relevant în politica națională.

„O asemenea transformare nu se poate face fără o reorganizare profundă a Departamentelor partidului, care să funcționeze integrat, coerent și eficient. Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență, merit și loialitate față de idealul comun. Numai prin profesionalism putem reda încrederea oamenilor în politica social-democrată”.

Năstase atrage atenția că PSD trebuie să își construiască mesajele politice pornind de la valorile, tradițiile și necesitățile reale ale societății românești. O stângă modernă în România trebuie să fie relevantă pentru cetățeni, axată pe locuri de muncă, servicii publice și sprijin social pentru toate categoriile de vârstă.

„Pentru ca PSD să fie relevant și convingător, trebuie să înțeleagă cine este electoratul său țintă și care sunt nevoile reale ale oamenilor. O stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetățenilor. Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile, tradițiile și interesele specifice ale societății românești — nu de la teme abstracte, importate sau artificiale, care nu ating viața de zi cu zi a românilor”, a mai scris fostul premier.

El mai menționează că patriotismul economic și sprijinul pentru producția internă sunt elemente esențiale ale unei politici coerente, care nu exclude colaborarea europeană, dar menține interesul național în centrul deciziilor.

Fostul lider PSD consideră că formarea și pregătirea viitorilor lideri sunt vitale pentru stabilitatea partidului și a țării. Investiția în educație politică și pregătirea echipelor pentru guvernare sau opoziție reprezintă o prioritate strategică.

„Un partid responsabil își formează nu doar liderii de azi, ci și echipele de mâine”.

În contextul actual, marcat de crize economice și geopolitice, Năstase subliniază că PSD trebuie să contribuie la menținerea stabilității și a securității naționale prin decizii asumate și coordonate.

Adrian Năstase punctează că România se află într-un mediu internațional complicat, cu conflicte regionale și tensiuni geopolitice, iar politica internă stabilă este esențială pentru securitatea națională. În acest cadru, PSD trebuie să se implice activ și să promoveze o viziune coerentă asupra interesului național.

„Contextul internațional actual este deosebit de complicat. Lumea traversează o perioadă marcată de războaie și conflicte în diverse regiuni, unele chiar în apropierea granițelor noastre”, mai spune el.

El mai adaugă că pregătirea partidului pentru preluarea guvernării implică consolidarea echipelor și a strategiei politice, nu izolarea de contextul internațional.

O direcție strategică pentru dezvoltarea partidului este revitalizarea Institutului „Șincai”, care să devină un centru de reflecție și formare doctrinară. Aici, membrii și tinerii simpatizanți pot dezvolta ideile și strategiile viitoare ale PSD.

„O direcție esențială în acest sens este revitalizarea Institutului Șincai, ca spațiu de reflecție, formare și construcție doctrinară. Ca spațiu de intâlnire pentru membrii si simpatizanții tineri. Acolo trebuie să se nască ideile și strategiile care vor ghida partidul în următorul deceniu”.

În mesajul său final, Năstase subliniază că refondarea PSD este un proiect care vizează România întreagă, cu accent pe competență, idei și viziune, fără a neglija valorile istorice ale partidului.

„Pentru mine, participarea la Congresul PSD înseamnă asumarea unei responsabilități profunde – aceea de a contribui la un nou început, bazat pe competență, idei și viziune”, încheie Năstase.

Fostul premier evidențiază că doar printr-un PSD consolidat, realist și orientat către nevoile cetățenilor, partidul poate deveni un actor relevant pentru toate generațiile.