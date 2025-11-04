Fostul premier Adrian Năstase l-a criticat dur pe Traian Băsescu chiar de ziua acestuia. Năstase, care de-a lungul anilor s-a confruntat cu mai multe dosare instrumentate de DNA, susține că acele anchete au fost simple reglări de conturi politice, având ca scop înlăturarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

De-a lungul carierei sale, Adrian Năstase a fost implicat în mai multe dosare penale, dintre care cele mai sonore au fost „Zambaccian”, „Trofeul Calității” și „Mătușa Tamara”.

”Se implinesc, astăzi, 20 de ani de când Daniel Morar, proaspăt numit la conducerea DNA, s-a auto-sesizat si a deschis un dosar penal impotriva mea. Fusese numit in august – deci cu trei luni inainte – dar avea obiectivele clar trasate. Ziua de 4 noiembrie avea si o semnificatie simbolică – era ziua de nastere a lui Băsescu, asa că Daniel Morar i-a oferit un trofeu politic. Sau poate că a fost doar o coincidență? Asa a inceput, după alegerile prezidențiale din 2004, campania Băsescu – Macovei – Morar – Coldea „Impreună, fără ură”. Iar rezultatele se văd si astăzi!, scrie Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase a rememorat perioada în care Daniel Morar conducea DNA, subliniind că, în acei ani, pe numele său au fost deschise și apoi clasate numeroase dosare — mai bine de treizeci, potrivit propriilor sale estimări.

Totodată, Năstase este de părere că sentința primită împotriva sa a avut un scop politic, menită să ofere un „exemplu de succes” care să fie inclus în Raportul MCV.

„Daniel Morar ar fi trebui să numere – ca realizări – cele peste 30 de dosare pe care mi le-a deschis, le-a conexat, le-a disjuns, le-a închis – pe diferite teme – comisiile rogatorii şi misiunile de investigare pe care le-a trimis la toate mările bănci din străinătate, sperând că va găsi conturi bancare ale mele”, scria fostul premier pe blogul său în 2012.

Fostul premier a comentat ironic raportul prezentat de procurorul general interimar, spunând că acesta ar arăta cum Daniel Morar, sprijinit de Monica Macovei și de colaboratorii săi europeni, și-ar fi îndeplinit „cu succes” misiunea în justiție, având o rată foarte mare de condamnări în dosarele trimise în instanță.

„Am aflat, astfel, că în aceşti ani, în parteneriat cu Monica Macovei şi cu prietenii ei de la Bruxelles (Frattini, Reding, Day), şi-a făcut, pe deplin, treaba în justiţie şi că 90% din dosarele trimise la instanţe au intrat pe linia directă şi s-au încheiat cu condamnări”, rezumă ironic fostul premier bilanţul prezentat de şeful interimar al Parchetului General.