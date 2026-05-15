Traian Băsescu a comentat informațiile apărute în spațiul public despre oferta Damen pentru construcția unor nave militare și despre diferențele de preț față de competitorii germani.

Fostul președinte a afirmat într-o intervenție la B1 TV că firma olandeză încearcă să creeze o comparație incorectă între tipuri diferite de contracte.

El a spus că Damen ar susține că poate realiza navele la jumătate de preț, însă această comparație nu ar fi corectă, deoarece la Galați compania construiește doar corpul navei, fără dotările complete.

Băsescu a explicat că aceste nave sunt ulterior transportate în Olanda, unde sunt echipate complet, proces pe care l-a descris drept „saturare cu echipamente”.

„Vreau să înțelegeți farsa pe care o joacă Damen. Nu e o apărare a nimănui, dar Damen la Galați face doar barca, nu o și dotează. Navele se duc la remorcă până în Olanda, unde se face dotarea lor, așa-numita saturare cu echipamente”, a spus fostul președinte.

Potrivit fostului șef al statului, tocmai această diferență face ca oferta invocată public să nu poată fi pusă direct alături de cea pentru nave complet echipate.

El a spus că ceea ce face Damen reprezintă o farsă și a amintit și situația Șantierului Naval Constanța, despre care a afirmat că a fost falimentat împreună cu statul român.

„Am înțeles că deja șmecherii de la Damen, care au avut Șantierul Naval Constanța, dar l-au falimentat împreună cu statul român, acum spun că nu-i bine că se dă la Mangalia contractul, că uite, ei au prețul la jumătate”, a declarat Traian Băsescu.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în faliment la finalul lunii aprilie 2026. Decizia a venit după respingerea planului de reorganizare, ceea ce a dus la concedierea a peste 1.000 de angajați și la declanșarea procedurilor pentru valorificarea activelor în vederea acoperirii datoriilor.

Pe lângă disputa legată de Damen, Traian Băsescu a transmis și un mesaj ferm privind situația politică din România.

Acesta a avertizat că țara nu își mai permite conflicte politice și întârzieri în formarea unui guvern stabil, mai ales în contextul în care există termene importante pentru fondurile europene și pentru proiectele de apărare.

Fostul președinte a cerut PSD și PNL să revină urgent la guvernare și a atras atenția asupra riscului de a pierde sume importante din PNRR.