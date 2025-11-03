Invitat luni seară la Digi24, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că nu este „un fan” al actualei organizări administrative a municipiului București, arătând că modelul cu șase sectoare autonome fiscal nu mai răspunde nevoilor unui oraș modern.

„Sectoarele nu sunt oraşe”, a afirmat Drulă, reamintind că ideea autonomiei fiscale pentru acestea a fost introdusă în perioada în care primar general era Traian Băsescu, iar premier era Adrian Năstase. În opinia sa, sistemul actual creează paralelisme birocratice, concurență între autorități și o lipsă de coerență în dezvoltarea orașului.

Drulă a dat exemplul unor orașe mari precum New York, Bruxelles, Viena sau Paris, unde administrațiile locale sunt coordonate unitar, chiar dacă există subdiviziuni cu rol administrativ limitat.

„Dacă un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, cred, şi de patru ori mai mare ca suprafaţă, poate fi condus de un singur primar, eu cred că şi regiunea Bucureşti-Ilfov […] poate fi condusă unitar”, a declarat liderul USR.

El a adăugat că, deși unele orașe europene au comune sau districte, acestea nu au autonomie fiscală, ci funcționează ca structuri locale coordonate, pentru a menține coerența proiectelor urbane.

„Nu pot fi decât funcţiuni locale, zonale ale acestor lideri locali, în timp ce oraşul are un singur leadership pentru că asta asigură coerenţă în dezvoltarea sistemelor de transport, de termoficare, de planificare pe zone ample. Gândiţi-vă la Piaţa Unirii, acolo se întâlnesc patru sectoare. Cum ar putea să arate un proiect de regenerare urbană dacă ar fi trebuit condus de un sector?”, a subliniat Drulă.

Candidatul USR a afirmat că actuala împărțire administrativă a țării, inclusiv a Capitalei, este moștenită din perioada comunistă, fiind stabilită prin reorganizarea din 1968.

„Despre păstrarea sectoarelor, eu nu sunt fan în forma actuală. […] N-aş păstra sectoarele în forma actuală, dacă mă întrebaţi pe mine, eu n-aş păstra nici judeţele în forma actuală. Este o împărţire administrativă în ambele cazuri care vine din 1968, făcută de Nicolae Ceauşescu, nu e sfântă, nu e bătută în cuie, nu e de la daci”, a spus Drulă.

El a adăugat că o reformă administrativă reală ar trebui să urmărească o singură primărie pentru regiunea București–Ilfov, care să poată coordona coerent transportul, urbanismul, infrastructura și serviciile publice, în timp ce actualele sectoare și comune limitrofe ar putea deveni doar unități locale cu atribuții clare, dar subordonate unei conduceri unice.