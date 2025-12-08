Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a analizat rezultatele recente ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, punând accent pe eşecul înregistrat de candidatul USR, Cătălin Drulă, despre care a spus că a plătit politic pentru prestaţia slabă a partidului la guvernare, mai ales în zona Ministerului Mediului.

”Eu nu pot să-l acuz de preşedinte, că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă. Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Potrivit lui Băsescu, rezultatul modest al lui Drulă, în jur de 12%, nu are legătură cu sprijinul primit din partea preşedintelui României, ci cu nemulţumirea acumulată în rândul populaţiei faţă de gestionarea unor situaţii critice. Fostul şef al statului a amintit de problemele grave din Praid şi judeţul Prahova, unde zeci de mii de oameni au fost afectaţi de lipsa apei, cazuri asociate cu activitatea ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Băsescu a remarcat că nu doar erorile administrative au costat USR-ul, ci mai ales lipsa asumării răspunderii de către miniştrii formaţiunii. În opinia sa, un ministru trebuie să îşi asume consecinţele politice ale domeniului pe care îl conduce, fie că lucrurile merg bine sau prost. A criticat atitudinea prin care oficiali aflaţi la putere s-au delimitat de responsabilitate în momente de criză, considerând că tocmai acest tip de comportament a alimentat nemulţumirea publică şi, implicit, sancţiunea electorală.

”Cum la un dezastru este Praidul şi Prahova, ministrul să vină să spună, senin, nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ţi-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister, şi pentru bune şi pentru rele. Iar doamna Buzoianu trebuie să recunoaştem că a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulţumire şi populaţiei şi au creat şi riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este laşitatea şi neasumarea. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Şi atunci, pentru ce eşti ministru? Ca să ai maşină, secretară, aghiotant şi locuinţă de protocol? Pentru ce eşti ministru, dacă nu ai răspundere politică?”, a subliniat Băsescu.

În ceea ce priveşte stabilitatea alianţei de guvernare, Traian Băsescu a exclus ideea unei rupturi iminente. El a subliniat caracterul pragmatic al PSD, afirmând că formaţiunea nu va renunţa la guvernare înainte de adoptarea bugetului, moment esenţial mai ales pentru primarii social-democraţi, interesaţi de alocările financiare.

Din acest motiv, o destrămare a coaliţiei este puţin probabilă în perioada imediat următoare.

Referindu-se la competiţia din Capitală, fostul preşedinte a arătat că atât Cătălin Drulă, cât şi Daniel Băluţă au avut de suferit din cauza propriilor partide. În cazul lui Băluţă, a identificat ca principal factor negativ jocul politic dublu al liderului PSD, Sorin Grindeanu, care, deşi intern susţinea deciziile coaliţiei, în public critica aceleaşi măsuri, în special tema creşterii taxelor. Acest tip de mesaj contradictoriu, spune Băsescu, nu a trecut neobservat de electoratul bucureştean, care l-a sancţionat.

Intrarea în scenă a Ancăi Alexandrescu a avut şi ea un impact asupra dinamicii electorale, dar, în analiză, fostul preşedinte a considerat că vina majoră aparţine strategiei PSD şi mesajelor incoerente transmise alegătorilor.

”Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării. Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştienii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul”

Băsescu a subliniat că, deşi Băluţă a fost aproape de victorie şi în sondaje apărea cu câteva procente peste candidatul câştigător, rezultatul final a arătat o pierdere clară de încredere.

”Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide. (..) În orice caz, Băluţa a fost foarte aprope, în toate sondajele era cu 2-3% peste câştigător, ceea ce arată că a avut o şansă majoră”, a mai spus el.

Privind mai larg contextul politic, Traian Băsescu a observat că, în ultimele douăsprezece luni, România a avut patru rânduri de alegeri uninominale majore – două prezidenţiale şi două pentru Primăria Capitalei – iar PSD nu a reuşit să se claseze pe primul sau al doilea loc în niciuna dintre ele. În opinia sa, acest fapt ar trebui să ridice semne serioase de întrebare în interiorul partidului.

Concluzia fostului preşedinte este că PSD trebuie să îşi revizuiască fundamental modul de selecţie al candidaţilor, deoarece rezultatele recente demonstrează o slăbiciune evidentă în capacitatea partidului de a propune figuri credibile şi competitive. Situaţia, spune el, ar fi fost greu de imaginat până nu demult, dar realitatea electorală a confirmat că problemele din interiorul partidelor se reflectă direct la urne.