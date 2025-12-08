Ciprian Ciucu a explicat într-o deeclarație recentă că urmează o perioadă de tranziție, în care va depune jurământul și va prelua atribuțiile de la primarul interimar. În același timp, primarul ales va face bilanțul proiectelor întârziate și va pregăti reforme necesare pentru buna funcționare a Primăriei Capitalei.

Cea mai mare provocare pentru el este pregătirea bugetului și adaptarea așteptărilor pentru primul an, având în vedere că proiectele semnificative vor necesita timp pentru implementare.

„Am stat cu echipa mea și am discutat de continuarea proiectelor la Sectorul 6. Așteptăm acordul ANAF pentru spital. Continuăm și avem mai multe școli în construcție. E o perioadă de sfârșit de an foarte importantă. Sunt unele proiecte întârziate, din păcate. Facem un bilanț. După ce voi semna demisia, bănuiesc că așa este calea să depun jurământul pentru primar, să pot depunde jurământul. Pentru mine va dura o lună jumătate-două să mă pun la punct cu ce e în Primăria Capitalei, o să discut cu primarul inetrimar Bujduveanu. (…) Pentru mine e o perioadă în care trebuie să las lucrurile în regulă la sectorul 6. Probabil cea mai mare provocare: pregătirea bugetului. Așteptările mele pentru primul an sunt temperate. Proiectele semnificative vor dura. O să fie nevoie de reforme”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Prezența la vot în Capitală a fost de 32,71%, înregistrându-se 589.918 voturi. Clasamentul la alegerile pentru Primăria Capitalei a fost următorul:

Ciprian Ciucu (PNL) – 36,16%

Anca Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru București”) – 21,94%

Daniel Băluță (PSD) – 20,51%

Cătălin Drulă (USR) – 13,90%

Ana Ciceală (SENS) – 5,85%

Eugen Orlando Teodorovici (independent) – 0,28%

George Valentin Burcea (POT) – 0,20%

Gheorghe Nețoiu (independent) – 0,19%

Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit) – 0,18%

Angela Negrotă (independent) – 0,14%

Dănuț-Angelo Trifu (independent) – 0,14%

Vlad Gheorghe (independent) – 0,11%

Constantin-Titian Filip (independent) – 0,11%

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare) – 0,09%

Mihai Ioan Lasca (Patrioții Poporului Român) – 0,08%

Liviu Gheorghe Floarea (PNȚ Maniu-Mihalache) – 0,08%

Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune) – 0,05%

Ciprian Ciucu va începe mandatul cu obiectivul de a pune la punct Primăria Capitalei, continuând proiectele aflate în desfășurare și implementând reformele necesare pentru buna funcționare a instituției.