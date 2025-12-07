Ciprian Ciucu a mărturisit că vestea victoriei l-a prins într-un moment încărcat emoțional:

„N-am apucat să-mi sun soția și copilul. Aflaseră acum 15 minute că era posibilitatea că voi câștiga. A fost o perioadă grea pentru noi.”

Noul primar desemnat a cerut atenție maximă în procesul de numărare:

„Fac apel la oamenii din secții să fie atenți la numărătoare.”

În intervențiile sale televizate, Ciprian Ciucu a explicat pașii pe care îi va face în primul rând, inclusiv continuarea activității de la Sectorul 6 până la preluarea mandatului:

„Mâine dimineață mă voi duce la Sectorul 6 și voi face programul după aceea. Primul lucru este să știi cum arată bugetul. Suntem la sfârșit de an și va trebui să facem bugetul pentru anul viitor. Trebuie să vedem gradul de maturitate al proiectelor pe care le are direcția de investiții sau celelalte subordonate ale primăriei.” a spus la B1TV.

În privința aparatului administrativ, Ciucu spune că va cere o analiză completă, sugerând că ar putea avea loc restructurări.

„Primăria Capitalei are aproximativ 80 de subordonate. Efortul de management și administrare va fi imens și de aici trebuie început.

Cu siguranță va fi vorba în timp și despre o eficientizare a activității Primăriei Capitalei.”

Ciucu spune că își dorește continuarea colaborării politice din Consiliul General:

„Actuala majoritate formată din PNL, USR, PSD trebuie să meargă mai departe (…) și cu USR la masă.” a spus la Antena 3 CNN.

El a ținut să mulțumească premierului:

„Îi mulțumesc președintelui Ilie Bolojan, mi-aș dori să fie privită victoria de azi și ca o victorie a domniei sale.”

Ciucu a transmis că primele schimbări vor fi vizibile în ceea ce privește serviciile publice de zi cu zi. Acesta a vorbit despre modul în care se va transforma interacțiunea cu bucureștenii odată ce va prelua conducerea Primăriei Capitalei.

El a explicat că, până acum, contactul cu oamenii era firesc și direct, însă funcția de primar general vine la pachet cu o expunere mult mai mare, inclusiv la critici dure sau nejustificate.

„Lucrurile vor începe să fie mai bine din punct de vedere al îngrijirii, al mentenanței, ordinea și curățenia.”

Potrivit lui Ciucu, odată cu funcția vine și o creștere a nivelului de critică publică, inclusiv din partea unor grupuri politice ostile

„Va fi foarte vizibil. Unii te vor urî, vor arunca multe știri negative către tine, cel puțin din zona așa-numită suveranistă. E posibil să te înjure lumea pe stradă și să nu știi de ce”.

Cu toate acestea, Ciucu afirmă că nu vrea să devină un politician rupt de realitate sau închis într-un birou. El își propune să rămână conectat la oraș și să păstreze obiceiurile care l-au ajutat să vadă problemele de zi cu zi ale bucureștenilor:

„Vreau să nu-mi fie frică să ies pe stradă. Vreau să merg în continuare cu metroul. Ăsta va fi testul.”

Noul primar general consideră reacțiile spontane ale oamenilor un indicator extrem de valoros, un mod autentic de a evalua în timp real dacă direcția în care merge orașul este cea corectă: „Mi-am dat seama cât înseamnă când cineva vine și spune doar: ‘Domn primar, vreau doar să vă strâng mâna’. Înseamnă enorm.”