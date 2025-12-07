Conform site-ului ROAEP, s-au procesat 1,16% dintre procesele verbale de la secțiile de vot.

1. ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – DREPTATE PENTRU BUCUREȘTI 421 +151 36,26 % 2. BĂLUȚĂ DANIEL – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 270 +7 23,26 % 3. CIUCU CIPRIAN – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 263 +136 22,65 % 4. DRULĂ CĂTĂLIN – UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 127 +65 10,94 % 5. CICEALĂ ANA-MARIA – SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE 62 +56 5,34 % 6. TEODOROVICI EUGEN-ORLANDO – CANDIDAT INDEPENDENT 6 +2 0,52 % 7. CREȚU OANA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 4 +1 0,34 % 8. NEȚOIU GHEORGHE – CANDIDAT INDEPENDENT 3 +1 0,26 % 9. BURCEA GEORGE-VALENTIN – PARTIDUL OAMENILOR TINERI 2 0,17 % 10. GHEORGHE VLAD-DAN – CANDIDAT INDEPENDENT 2 +1 0,17 % 11. NEGROTĂ ANGELA – CANDIDAT INDEPENDENT 1 +1 0,09 % 12. FLOAREA LIVIU-GHEORGHE – PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE 0 0.00 % 13. MACOVEI GHEORGHE – PARTIDUL ROMÂNIA MARE 0 0.00 % 14. LASCA MIHAI-IOAN – PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 0 0.00 % 15. LAZĂR RAREȘ – PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 0 0.00 %

Exit-poll-ul realizat de Curs-Avangarde

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drula – 12,8%

Ana-Maria Ciceală – 6%

George Burcea – 1%

Altii – 1%

Exit-poll-ul realizat de INSCOP

Ciprian Ciucu (PNL) – 31.7%

Daniel Băluță (PSD) – 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) – 21.1%

Cătălin Drulă (USR) – 12.8%

Ana Ciceală (SENS) – 7%

Alegerile pentru Primăria Municipiului București se desfășoară astăzi, 7 decembrie, într-un context politic mai puțin obișnuit, generat de demisia fostului primar general Nicușor Dan, devenit între timp președintele României.

Scrutinul, organizat pentru desemnarea unui nou edil al Capitalei, se derulează între orele 7:00 și 21:00, iar autoritățile subliniază că programul nu poate fi prelungit sub nicio formă. După ora închiderii, doar alegătorii aflați deja în interiorul secțiilor mai pot vota.

Pe parcursul zilei, procesul de votare s-a desfășurat fără incidente majore, însă prezența la urne a rămas scăzută. La ora 20:00, Autoritatea Electorală Permanentă anunța un nivel de participare de doar 31,53%, o cifră care indică o anumită apatie electorală resimțită în Capitală.

Cu toate acestea, candidații au insistat pe ultimele ore ale campaniei de mobilizare, mizând pe votul decisiv al celor nehotărâți.

Bucureștiul își va alege primarul pentru următorii patru ani, într-o competiție în care cei mai bine cotați au fost Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR).

Rezultatele parțiale oficiale vor fi transmise pe măsură ce sunt centralizate procesele-verbale din secții, însă primele indicii vor veni de la exit-poll-urile realizate imediat după închiderea urnelor.

Prezentarea acestor sondaje este strict interzisă înainte de ora 21:00, potrivit legislației în vigoare.

Pentru acest scrutin au fost acreditate cinci case de sondare: Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, The Center for International Research and Analyses SRL, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting SRL și ARA Public Opinion SRL.

Rezultatele oficiale parțiale urmează să fie publicate pe parcursul nopții de 7 spre 8 decembrie, în timp ce rezultatele finale vor fi confirmate luni, 8 decembrie, după finalizarea numărării tuturor voturilor valabil exprimate.

Pe buletinul de vot de astăzi, 7 decembrie 2025, s-au regăsit 17 candidați înscriși pentru funcția de Primar General, ordinea fiind stabilită înainte de retragerea independenților Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.

Lista completă a candidaților este următoarea:

Cătălin Drulă (USR);

Daniel Băluță (PSD);

George Burcea (POT – Partidul Oamenilor Tineri);

Ciprian Ciucu (PNL);

Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate);

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache);

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare);

Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit);

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român);

Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune);

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ”Dreptate pentru București”);

Dănuț Angelo Trifu (independent);

Eugen Orlando Teodorovici (independent / candidat retras);

Gheorghe Nețoiu (independent);

Vlad Gheorghe (independent / candidat retras);

Angela Negrotă (independent);

Constantin-Titian Filip (independent).