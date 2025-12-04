Biroul Electoral de Circumscripție București, responsabil pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, a decis eliminarea de pe rețelele de socializare a unui clip video filmat în incinta Palatului Cotroceni, potrivit unor surse oficiale citate de stiripesurse.ro.

În înregistrare apar președintele Nicușor Dan, liderul USR Cătălin Drulă și europarlamentarul Vlad Voiculescu.

Potrivit surselor, decizia a fost luată în urma sesizărilor care reclamau utilizarea unui spațiu instituțional și a imaginii șefului statului într-un material cu miză electorală. BEC a apreciat că filmarea poate fi interpretată ca un sprijin politic oferit unui candidat, în contradictoriu cu obligația de neutralitate a președintelui.

Decizia Biroului Electoral trebuie pusă în aplicare de platforma Meta, care administrează rețelele de socializare pe care a fost distribuit clipul. Procedura tehnică de eliminare a conținutului poate dura mai multe zile.

În acest interval, materialul ar putea continua să fie vizibil și distribuit, ceea ce riscă să reducă impactul real al măsurii dispuse de autoritatea electorală, având în vedere apropierea scrutinului.

Înregistrarea a fost realizată în incinta Palatului Cotroceni și publicată inițial de europarlamentarul Vlad Voiculescu, fiind ulterior distribuită pe paginile USR și ale unor lideri ai formațiunii. Clipul îi arată pe cei trei discutând despre probleme de urbanism din București și formulând critici la adresa PNL București.

Utilizarea unui spațiu instituțional al Președinției pentru transmiterea unui mesaj cu conținut electoral a fost considerată un element esențial în analiza Biroului Electoral, întrucât legislația interzice folosirea resurselor publice în campanii politice.

Controversa a fost amplificată de reacția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, care a contestat afirmațiile din clip. Acesta a susținut public că mesajul conține informații inexacte și că pozițiile partidului său au fost prezentate într-o manieră denaturată.

Reacția sa a alimentat dezbaterea publică privind scopul real al materialului video și rolul jucat de fiecare dintre persoanele care apar în înregistrare.

Articolul 84 din Constituție prevede că președintele României nu poate fi membru al unui partid politic și nu se poate implica în activitatea acestuia, obligație interpretată constant ca o cerință de neutralitate în campaniile electorale.

În paralel, legislația privind finanțarea campaniilor electorale interzice utilizarea clădirilor, personalului și resurselor statului în scopuri de promovare politică. În acest context, Biroul Electoral de Circumscripție București a considerat că înregistrarea de la Cotroceni încalcă aceste principii și a dispus eliminarea ei din mediul online.