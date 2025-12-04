Un sondaj INSCOP realizat pe 2-3 decembrie ne arată că lupta pentru Primăria Capitalei este strânsă între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, despărțiți doar de 1%, adică diferența este nesigură. Anca Alexandrescu este pe locul 3 cu 21%, iar Cătălin Drulă are 11%.

Votul celor care și-au exprimat o opțiune (71,2% din respondenți):

Daniel Băluță (PSD) – 28,2% (era 26,6% în noiembrie)

Ciprian Ciucu (PNL) – 27,1% (era 24,2%)

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR și PNȚCD) – 21% (era 19,1%)

Cătălin Drulă (USR) – 11,1% (era 11,6%)

Ana Ciceală (SENS) – 6,9% (era 6,5%)

Alt candidat – 5,7% (era 12%)

Votul celor care spun că sigur merg la vot (52,6% din respondenți):

Ciprian Ciucu (PNL) – 28,9% (era 27,1%)

Daniel Băluță (PSD) – 27,4% (era 24%)

Anca Alexandrescu – 21,2% (era 21,3%)

Cătălin Drulă – 10,9% (era 12,1%)

Ana Ciceală – 8,3% (era 7,6%)

Alt candidat – 3,3% (era 7,9%)

Cât de siguri sunt bucureștenii că vor merge la vot (pe o scară 1–10):

1 = sigur nu: 11,5%

2: 0,5%

3: 1,2%

4: 0,8%

5: 4,9%

6: 1,3%

7: 3,3%

8: 5,3%

9: 5%

10 = sigur da: 64,6%

Nu știu / nu răspund: 1,6%

Datele au fost colectate pe 2-3 decembrie prin interviuri telefonice (metoda CATI). Au participat 1200 de persoane, selectate să reprezinte diferite grupuri (sex, vârstă, ocupație) din București, toate având peste 18 ani.

Marja de eroare este de ±2,8%, cu un nivel de încredere de 95%.

De altfel, un sondaj CURS realizat recent ne arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță (PSD) conduce cu 26%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 23% și Cătălin Drulă (USR) cu 22%. Diferența dintre Ciucu și Drulă este foarte mică, așa că se pare că niciunul nu se va retrage, chiar dacă au existat presiuni pentru asta. Pe locul patru este Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR) cu 17%.

În privința prezenței la vot, 36% spun că vor merge „foarte sigur” la urne, iar 16% „sigur” vor merge. Astfel, prezența la alegerile locale din 7 decembrie ar putea depăși 40%.

(Sondajul CURS a fost realizat pe adulții care locuiesc în București. Au răspuns 1.031 de persoane, toate având vârsta de 18 ani sau mai mult. Eșantionul a fost ales astfel încât să fie reprezentativ, folosind mai multe etape și grupuri de selecție. Marja maximă de eroare este de ±3%, cu un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Eșantionul a fost verificat folosind cele mai recente date INS. Datele nu au fost ponderate. Sondajul s-a desfășurat între 26-30 noiembrie.)