Blocajul din Primăria Capitalei a fost generat de neparticiparea consilierilor generali ai PSD, care au anunțat anterior intrarea în grevă. În aceste condiții, ședința convocată pentru joi dimineață nu a întrunit cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, iar proiectele aflate pe ordinea de zi au rămas în așteptare.

Decizia social-democraților vine după anunțul făcut marți, 24 februarie, privind suspendarea participării la ședințele Consiliului General.

Măsura a fost comunicată public de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că aleșii PSD vor recurge la acest demers ca formă de protest față de modul în care a fost gestionată includerea pe ordinea de zi a unui proiect legat de termoficare.

În același context, edilul a anunțat și intenția depunerii unor plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva unor membri ai aparatului din Primăria Capitalei. Acesta susține că nu au fost făcute demersurile necesare pentru ca inițiativa sa să fie dezbătută în Consiliul General. Prin proiectul propus, Daniel Băluță urmărește ca bucureștenii care nu beneficiază de apă caldă și agent termic la parametri optimi să fie scutiți de la plata acestor servicii.

Pe lângă controversele politice, pe agenda ședinței figurau mai multe puncte considerate importante pentru administrația locală. Printre acestea se afla și depunerea jurământului de către Georgiana Diță, care urmează să preia mandatul rămas vacant după decesul consilierului REPER Cezar Cobianu.

Lista proiectelor amânate în Primăria Capitalei includea măsuri cu impact direct asupra locuitorilor orașului și asupra patrimoniului administrat de municipalitate. Unul dintre proiecte viza stabilirea unui tarif de bază de 8 lei pe metru pătrat pentru locuințele convenabile administrate de Administrația Fondului Imobiliar.

Tot pe ordinea de zi se afla și o propunere privind desființarea Centrului Cultural Expo Arte, instituție aflată în subordinea municipalității. Proiectul urma să fie dezbătut și supus votului consilierilor generali, însă lipsa cvorumului a blocat procedura.

Un alt punct important privea împuternicirea Primăriei Sectorului 1 pentru achiziționarea a cinci imobile situate pe Bulevardul Bucureștii Noi. Imobilele ar urma să fie utilizate pentru realizarea proiectului „Promenada Verde”, o inițiativă de regenerare urbană anunțată anterior la nivel local.

De asemenea, pe agenda ședinței era inclus un proiect referitor la declanșarea procedurilor de expropriere pentru modernizarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera.

Valoarea totală estimată a despăgubirilor se ridică la 75,8 milioane de lei. În paralel, consilierii ar fi trebuit să dezbată și un proiect privind amplasarea în mai multe zone din Capitală a unor elemente dedicate deplasării cu bicicleta, măsură destinată încurajării mobilității alternative în oraș.

În opinia lui Ciucu, grupul PSD, aflat în grevă până la întocmirea de către aparatul de specialitate a rapoartelor necesare proiectului referitor la termie, ar fi recurs la „un şiretlic” pentru a „bloca” desfășurarea ședinței Consiliului General al Municipiului București.

Acesta a arătat că primul punct înscris pe ordinea de zi a ședinței programate joi – reuniune care nu s-a mai desfășurat din cauza lipsei de cvorum – viza depunerea jurământului de către Georgiana Diță (REPER), în vederea preluării mandatului de consilier general. Locul a rămas vacant după decesul fostului ales REPER, Cezar Cobianu, survenit la finalul anului trecut.

Totodată, Ciprian Ciucu a transmis mulțumiri consilierilor generali ai USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei care au fost prezenți în sală la momentul convocării ședinței.

„Putem să cerem Guvernului să modifice legislaţia şi să targetăm în special consumatorii vulnerabili. Putem căuta soluţii împreună cu PSD şi cu ceilalţi. Dar nu acesta a fost scopul lor. Scopul lor este unul eminamente politic. Şi s-au folosit de acest şiretlic, tocmai ca noi să nu putem ţine astăzi şedinţa de consiliu general, deoarece consilierul REPER care trebuie să-şi ia mandatul nu poate depune, în lipsa cvorumului, jurământul. Deci, deşi avem o majoritate fragilă (…) şi în ciuda faptului că putem să formăm această majoritate, la limită, au ales să nu vină astăzi aici, să blocheze Consiliul General, să blocheze proiectele, să blocheze dezvoltarea oraşului”, a spus Ciucu, prezent în sala de şedinţă a CGMB.