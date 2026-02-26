Din cuprinsul articolului

Blocajul din Primăria Capitalei a fost generat de neparticiparea consilierilor generali ai PSD, care au anunțat anterior intrarea în grevă. În aceste condiții, ședința convocată pentru joi dimineață nu a întrunit cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, iar proiectele aflate pe ordinea de zi au rămas în așteptare.

Decizia social-democraților vine după anunțul făcut marți, 24 februarie, privind suspendarea participării la ședințele Consiliului General.

Măsura a fost comunicată public de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că aleșii PSD vor recurge la acest demers ca formă de protest față de modul în care a fost gestionată includerea pe ordinea de zi a unui proiect legat de termoficare.

Ședința CGMB
SURSA FOTO: INQUAM – INSTANT – PMB – SEDINTA DE CONSILIU GENERAL

În același context, edilul a anunțat și intenția depunerii unor plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva unor membri ai aparatului din Primăria Capitalei. Acesta susține că nu au fost făcute demersurile necesare pentru ca inițiativa sa să fie dezbătută în Consiliul General. Prin proiectul propus, Daniel Băluță urmărește ca bucureștenii care nu beneficiază de apă caldă și agent termic la parametri optimi să fie scutiți de la plata acestor servicii.

Pe lângă controversele politice, pe agenda ședinței figurau mai multe puncte considerate importante pentru administrația locală. Printre acestea se afla și depunerea jurământului de către Georgiana Diță, care urmează să preia mandatul rămas vacant după decesul consilierului REPER Cezar Cobianu.

Chirii majorate, desființări de instituții și investiții urbane blocate la Primăria Capitalei

Lista proiectelor amânate în Primăria Capitalei includea măsuri cu impact direct asupra locuitorilor orașului și asupra patrimoniului administrat de municipalitate. Unul dintre proiecte viza stabilirea unui tarif de bază de 8 lei pe metru pătrat pentru locuințele convenabile administrate de Administrația Fondului Imobiliar.

Ședința CGMB, Ciprian Ciucu
SURSA FOTO: NQUAM – INSTANT – PMB – SEDINTA DE CONSILIU GENERAL

Tot pe ordinea de zi se afla și o propunere privind desființarea Centrului Cultural Expo Arte, instituție aflată în subordinea municipalității. Proiectul urma să fie dezbătut și supus votului consilierilor generali, însă lipsa cvorumului a blocat procedura.

Un alt punct important privea împuternicirea Primăriei Sectorului 1 pentru achiziționarea a cinci imobile situate pe Bulevardul Bucureștii Noi. Imobilele ar urma să fie utilizate pentru realizarea proiectului „Promenada Verde”, o inițiativă de regenerare urbană anunțată anterior la nivel local.

De asemenea, pe agenda ședinței era inclus un proiect referitor la declanșarea procedurilor de expropriere pentru modernizarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera.

Valoarea totală estimată a despăgubirilor se ridică la 75,8 milioane de lei. În paralel, consilierii ar fi trebuit să dezbată și un proiect privind amplasarea în mai multe zone din Capitală a unor elemente dedicate deplasării cu bicicleta, măsură destinată încurajării mobilității alternative în oraș.

Primarul Capitalei acuză un „șiretlic” al PSD și susține că proiectele orașului sunt blocate

În opinia lui Ciucu, grupul PSD, aflat în grevă până la întocmirea de către aparatul de specialitate a rapoartelor necesare proiectului referitor la termie, ar fi recurs la „un şiretlic” pentru a „bloca” desfășurarea ședinței Consiliului General al Municipiului București.

Acesta a arătat că primul punct înscris pe ordinea de zi a ședinței programate joi – reuniune care nu s-a mai desfășurat din cauza lipsei de cvorum – viza depunerea jurământului de către Georgiana Diță (REPER), în vederea preluării mandatului de consilier general. Locul a rămas vacant după decesul fostului ales REPER, Cezar Cobianu, survenit la finalul anului trecut.

Totodată, Ciprian Ciucu a transmis mulțumiri consilierilor generali ai USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei care au fost prezenți în sală la momentul convocării ședinței.

„Putem să cerem Guvernului să modifice legislaţia şi să targetăm în special consumatorii vulnerabili. Putem căuta soluţii împreună cu PSD şi cu ceilalţi. Dar nu acesta a fost scopul lor. Scopul lor este unul eminamente politic. Şi s-au folosit de acest şiretlic, tocmai ca noi să nu putem ţine astăzi şedinţa de consiliu general, deoarece consilierul REPER care trebuie să-şi ia mandatul nu poate depune, în lipsa cvorumului, jurământul. Deci, deşi avem o majoritate fragilă (…) şi în ciuda faptului că putem să formăm această majoritate, la limită, au ales să nu vină astăzi aici, să blocheze Consiliul General, să blocheze proiectele, să blocheze dezvoltarea oraşului”, a spus Ciucu, prezent în sala de şedinţă a CGMB.

Primarul a susținut că inițiativa PSD referitoare la reducerea facturilor la termie atunci când nu sunt respectați parametrii contractuali este „inoportună”, avertizând că aplicarea unei astfel de măsuri ar putea provoca „colapsul” sistemului de termoficare.

„Nu am niciun fel de problemă ca orice tip de iniţiativă să fie dezbătută în Consiliul General. Primăria face deja demersuri să vedem dacă poate fi votată în condiţii de legalitate propunerea pe care ei au făcut-o. Cu toate că este complet inoportună în situaţia în care este astăzi Termoenergetica, riscul fiind colapsul întregului sistem de termoficare. Şi dacă în această iarnă sunt bucureşteni care în sud şi în est au suferit de frig, e posibil ca în următorii ani toţi bucureştenii să sufere de frig şi lipsa investiţiilor care sunt blocate”, a explicat Ciprian Ciucu.

În opinia sa, la nivelul Consiliului General a fost generat un conflict „complet artificial”, în condițiile în care a existat o majoritate funcțională atât în mandatul fostului primar Nicușor Dan, cât și în perioada de interimat asigurată de Stelian Bujduveanu. Totodată, acesta a anunțat că va convoca o nouă ședință a CGMB pentru data de 5 martie.

„Am avut diferite discuţii cu cei din PSD pentru a merge mai departe cu această majoritate, dar răspunsul este cel pe care l-aţi văzut cu toţii. Răspunsul este: din motive electorale, să blocăm Bucureştiul. În ceea ce mă priveşte, nu intenţionez să cultiv acest conflict. Nu vreau să mă las atras şi nu vreau să mă las deturnat de la misiunea pe care o am. O să mă concentrez pe executiv, că e treabă, slavă Domnului!”, a declarat edilul.

El a completat că, dacă actuala situație din cadrul CGMB va continua, administrația nu va putea pune în aplicare „reforme importante”, pe care le consideră esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea orașului.

„Avem zeci de instituţii supradimensionate, unele fără obiect de activitate foarte clar. Dacă dispar mâine, nimeni nu-şi va da seama. Toate aceste lucruri duc la eliminarea risipei. Nu vorbesc despre corupţie, că încă nu am suficient de multe date, dar a fost şi multă corupţie şi poate mai este în administraţia Bucureştiului. Suntem într-o democraţie în care legislativul oraşului este foarte important”, a mai adăugat el.