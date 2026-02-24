Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur proiectul susținut de PSD în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Edilul susține că inițiativa este „inaplicabilă din punct de vedere legal” și riscă să destabilizeze financiar întregul lanț producție–furnizare a energiei termice.

Potrivit acestuia, măsurile propuse ar încuraja indirect neplata facturilor la căldură și apă caldă, cu efecte grave asupra funcționării sistemului centralizat.

”Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie oraşul nostru! În loc de soluţii, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Şi-au făcut şi tricouri pentru circ, nu pentru soluţii reale. Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată. S-au cocoţat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, şi, în loc să vină cu soluţii, care să îl echilibreze, instigă populaţia să nu plătească facturile. Ceea ce are potenţialul de a-l destabiliza şi mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia şi la imposibilitatea de a asigura apa caldă şi căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori”, spune primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Unul dintre principalele argumente invocate de primar este că bucureștenii plătesc deja strict energia termică măsurată și livrată efectiv, conform contractelor în vigoare.

În subsolurile blocurilor există contoare de energie termică (gigacalorimetre) care înregistrează cantitatea și temperatura agentului termic.

Dacă apa caldă ajunge la o temperatură mai scăzută decât cea contractuală, se facturează doar energia corespunzătoare temperaturii reale.

Diferențele pot fi compensate, la cerere, prin ajustări pe facturile următoare.

În cazul caloriferelor călduțe, consumatorii plătesc strict energia livrată, nu un nivel teoretic.

”De ce această iniţiativă? De ce acest proiect este doar populism deşănţat, tipic PSD, tipic pentru piedoni? Proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAŢIA NU PLĂTEŞTE ceea ce nu primeşte. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca şi în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat şi aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în acestă iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producţie, nu la furnizare. ELCEN primeşte toţi banii, temoenegetica acumulează pierderi”, afirmă Ciucu.

Primarul susține că formula de calcul pentru diminuări de preț există deja în procedura de facturare, iar proiectul PSD nu aduce modificări tehnice suplimentare.

”Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea şi temperatura energiei termice livrate. Cetăţenii plătesc exact ce şi cât se livrează / consumă. Spre exemplu: dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel e situaţia căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plăteşte puţinul furnizat, nu mai mult. În plus, conform contractului în vigoare, cetăţeanul poate primi compensaţii, la cerere. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferenţa până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură”, explică primarul.

Edilul atrage atenția că CGMB nu poate interveni unilateral în contractul de delegare a serviciului public de termoficare, deoarece acesta aparține ADI Termoficare București-Ilfov și este avizat pe termen lung.

Mai mult, orice modificare ar necesita:

Reavizarea de către Consiliul Concurenței

Avizul Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Respectarea prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

În lipsa acestor pași, susține primarul, hotărârea ar putea fi nulă și ar crea un precedent periculos pentru toate serviciile publice din Capitală.

”Contractul de delegare aparţine ADITBI, nu PMB (HCGMB 466/2018). CGMB nu poate interveni unilateral; Contractul (cu toate anexele) este avizat de Consiliul Concurenţei pe 10 ani – orice modificare necesită reavizare. Altfel este nulă; Modificarea prin HCGMB a unor termeni contractuali (nu doar preţ) încalcă Legea 51/2006; În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice şi blochează investiţiile şi finanţările”.

Un alt punct sensibil al dezbaterii este echilibrul financiar dintre furnizor și producător.

Compania Municipală Termoenergetica București este compania care distribuie agentul termic către populație, în timp ce Electrocentrale București produce energia termică și electrică în centralele CET.

”ELCEN furnizează energie electrică în reţeaua naţională de energie. Falimentul ELCEN ar afecta siguranţa energetică a Bucureştiului şi integritatea sistemului naţional de energie electrică. Toate acestea pentru ce?! Pentru circ şi populism. Populism şi iresponsabilitate care pun în pericol Capitala Romaniei. Proiectul praf-în-ochi nu a respectat condiţiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General pentru că lipsesc avizele legale din partea ANRE, din partea Consiliului Concurenţei şi nu au fost făcute demersurile la nivelul ADI Termoficare, ceea ce face imposibilă într-un timp atât de scurt modificarea contractului”, arată Ciucu.

Sistemul de termoficare din București este unul dintre cele mai mari din Europa, dar și unul dintre cele mai vechi. Principalele vulnerabilități includ:

Rețea de conducte îmbătrânită și pierderi masive pe traseu

Probleme la nivelul unor centrale de producție (precum CET Sud)

Dezechilibre financiare istorice

Subvenții ridicate suportate din bugetul local

”Pentru o informare corectă, rog mass-media să verifice cele spuse de mine la următoarele instituţii reglementatoare: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE; Consiliul Concurenţei. Voi continua să muncesc pentru oraşul nostru pentru ca, împreună cu partidele responsabile, să eficientizăm sistemul de termoficare (căpuşat masiv de PSD în trecut), să eliminăm risipa şi corupţia. Neplata facturilor echivalează cu creşterea subvenţiei, adică mai puţini bani pentru investiţii, spitale, parcuri etc. Pe aceasta cine o plăteşte, domnilor pesedişti? Nu tot bucureştenii? Mai ales cei care nu sunt conectaţi la sistemul de termoficare? Sau vreţi să lăsaţi întregul oraş în frig în iernile ce vor veni?”. spune Ciucu în postare.

Tensiunile din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) au escaladat marți, după ce liderul PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa primarului general Ciprian Ciucu. Disputa vizează proiectul de hotărâre prin care bucureștenii nu ar mai urma să plătească apa caldă dacă aceasta nu este livrată la temperatura prevăzută contractual.

Daniel Băluță a criticat public stilul de conducere al primarului Capitalei, pe care îl consideră autoritar și rupt de realitățile orașului. Potrivit acestuia, administrația locală trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor, iar principiul de bază ar trebui să fie unul simplu: plata exclusiv pentru serviciile efectiv furnizate.

”Modul acesta despotic, de grof în care domnul Ciucu gândeşte că se poate conduce Bucureştiul, trebuie să dispară. Avem nevoie să facem dreptate, avem nevoie să plătim doar pentru ceea ce primim”, a declarat Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti, după şedinţa CGMB, despre proiectul prin care bucureştenii nu vor plăti apa caldă, dacă nu este livrată la o anumită temperatură.

Primarul Sectorului 4 l-a acuzat pe edilul general de limitarea accesului la informații și de blocarea dezbaterilor din cadrul CGMB. În opinia sa, Consiliul General ar trebui să fie un spațiu deschis dialogului democratic, nu o platformă dominată de decizii unilaterale.

Băluță a susținut că actuala conducere a Primăriei Capitalei evită confruntarea directă și refuză să abordeze problemele sistemice ale orașului, preferând conflictele politice în locul soluțiilor administrative.

”Nu dorim să discutăm cu presa, cenzurăm informaţiile pe care le transmitem către presă, blocăm posibilitatea Consiliului General de a se exprima, asta în timp ce pozăm în faţa cetăţenilor ca nişte victime, plângând în tramvai, plângând lângă autobuze, plângând peste tot. Dar, în realitate, vedem cu cine vorbim. Vorbim cu un om care nu empatizează deloc cu problemele pe care comunitatea le are, care nu vorbeşte nici o secundă despre dreptate, nu vrea să corecteze o nedreptate veche de 30 de ani de zile, nu este preocupat de investiţiile din Bucureşti, singura preocupare pe care o are este răfuiala politică, exclusiv. De aceea, în continu cere audituri pentru diverse locuri în care colegii lui de partid se află la conducere de mai mult de şase ani”, a subliniat Băluţă.

Un alt punct tensionat a fost absența lui Ciprian Ciucu de la ședința CGMB. Liderul PSD București a calificat acest gest drept o dovadă de lipsă de asumare și a criticat modul în care sunt gestionate dezbaterile privind serviciile publice esențiale.

”Ne-a arătat domnul primar care este natura caracterului său. Este un om laş şi nu a făcut altceva decât să inducă în eroare alegătorii. Este momentul să devoalăm adevăratul caracter pe care îl are. Este un autocrat cu un mod de conducere despotic. Nu întâmplător v-am spus că a transformat această clădire ce aparţine cetăţenilor într-un castel de grof. Asta este”, a menţionat el.

Potrivit acestuia, Capitala are nevoie de un model de guvernare bazat pe responsabilitate, transparență și implicare directă în rezolvarea problemelor cetățenilor.