Întâlnire între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cei doi au discutat despre proiecte de mobilitate și infrastructură în București
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu Daniel Băluță și echipa acestuia, discuțiile fiind axate exclusiv pe teme administrative și pe coordonarea unor proiecte de infrastructură importante pentru București.
Edilul a explicat că își asumă rolul de a colabora cu toți primarii de sector, indiferent de diferențele politice sau personale, pentru a aduce mai multă „normalitate” în guvernanța orașului.
În urma întâlnirii, Primăria Capitalei a semnat certificatul de urbanism pentru realizarea a aproximativ 20 de kilometri de piste de biciclete pe raza sectoarelor 2, 3 și 4, proiect considerat esențial pentru dezvoltarea mobilității alternative.
De asemenea, unul dintre principalele subiecte discutate a fost investiția din zona Piața Unirii, unde autoritățile au stabilit mai multe direcții de acțiune, a relatat Ciprian Ciucu pe Facebook.
Primăria Municipiului București și-a asumat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru unirea liniilor de tramvai dintre Dealul Mitropoliei și zona Piața Sfânta Gheorghe, în timp ce Sectorul 4 a preluat responsabilitatea realizării unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură către viitoarea stație de tramvai.
Potrivit edilului, specialiștii analizează dacă pasajul poate fi construit integral subteran, varianta preferată de toate părțile, sau dacă soluția tehnică va presupune și elemente supraterane.
Vor urma și proiecte de infrastructură și investiții în educație și sănătate
În plan mai larg, administrația Capitalei pregătește amenajarea zonei Splaiul Independenței, între Podul Izvor și Piața Unirii, inclusiv construirea Podului Calicilor. Discuțiile cu sectoarele 3, 4 și 5 sunt programate peste aproximativ o lună, după recepționarea proiectului tehnic de către Direcția Investiții, precizează Ciprian Ciucu.
Totodată, Sectorul 4 va desemna un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe arterele afectate de lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai, precum Bulevardul Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă.
În paralel, administrația sectorului pregătește documentațiile pentru autorizarea intervențiilor la nouă unități de învățământ finanțate prin PNRR, urmând ca Primăria Capitalei să emită autorizațiile de construire după verificarea actelor.
De asemenea, municipalitatea va acorda avizele necesare pentru forajele geotehnice aferente pregătirii documentației unei magistrale de metrou asumate de Sectorul 4.
În privința mobilității urbane, cele două administrații au convenit să acorde prioritate transportului public, astfel încât pasajele de la Apărătorii Patriei și Europa Unită să includă și linii de tramvai, în concordanță cu proiectul de extindere a inelului median, mai scrie Ciprian Ciucu în postarea sa.
Printre alte măsuri anunțate se numără inițierea unui proiect pentru denumirea arterei „Europa Unită” și depunerea documentației pentru un nou certificat de urbanism necesar consolidării și modernizării maternității Bucur, investiție considerată importantă pentru sistemul medical al Capitalei.
Postarea integrală a edilului general
„Ca Primar General, este de datoria mea să stau de vorbă și să-i ajut pe toți primarii de sector, indiferent de simpatii și antipatii personale sau de partidul politic din care provin. Încer să aduc nițică normalitate în guvernanța Bucureștiului.
Astăzi m-am întânit cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și cu echipa lui. Am discutat doar admnistrație și am decis următoarele:
Cu ocazia acesta am semnat Certificatul de Urbanism pentru pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4;
Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii:
a. PMB și-a asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) și piața Sfânta Gheorghe (linia 5);
b. Sectorul 4 și-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură în stația de tramvai ce va fi realizată în urma PUZului;
Se pare că ne-am compatibilizat. Arhitecții verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu lina de tramvai și metrou se poate face d.p.d.v. tehnic în subteran (poziția PMB) sau dacă e nevoie să fie făcut parțial suprateran (poziția PS4). Toată lumea dorește să fie subteran, de aceea experții evaluează situația.
Amenajarea zonei Splaiului Independenței, între Pod Izvor și Piața Unirii, inclusiv realizarea Podului Calicilor – PMB va invita Sectoarele 3, 4 și 5 la discuții peste o lună, după ce Direcția Investiții recepționează Proiectul Tehnic;
Avize, acorduri și altele:
Sectorul 4 desemnează un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe străzile afectate de lucrările PMB de înlocuirea a liniilor de tramvai (Bulevardul Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă);
Sectorul 4 are în pregătire documentațiile pentru autorizarea intervențiilor asupra a 9 unități de învățământ cu finanțare din PNRR; PMB va emite AC după verificarea documentațiilor;
PMB eliberează avizele ALPAB și ASB pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentației pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4;
Ne-am compatibilizat viziunea astfel încât să prioritizăm și transportul în comun iar pasajele de la Apărătorii Patriei și Europa Unită vor include și liniei de tramvai conform proiectului nostru (al PMB) de extindere a inelului median.
Sectorul 4 inițiază proiect HCGMB pentru denumirea arterei „Europa Unită”;
Direcția Investiții depune documentația pentru un nou CU pentru consolidarea și modernizarea maternității Bucur”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.