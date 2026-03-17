Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu Daniel Băluță și echipa acestuia, discuțiile fiind axate exclusiv pe teme administrative și pe coordonarea unor proiecte de infrastructură importante pentru București.

Edilul a explicat că își asumă rolul de a colabora cu toți primarii de sector, indiferent de diferențele politice sau personale, pentru a aduce mai multă „normalitate” în guvernanța orașului.

În urma întâlnirii, Primăria Capitalei a semnat certificatul de urbanism pentru realizarea a aproximativ 20 de kilometri de piste de biciclete pe raza sectoarelor 2, 3 și 4, proiect considerat esențial pentru dezvoltarea mobilității alternative.

De asemenea, unul dintre principalele subiecte discutate a fost investiția din zona Piața Unirii, unde autoritățile au stabilit mai multe direcții de acțiune, a relatat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primăria Municipiului București și-a asumat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru unirea liniilor de tramvai dintre Dealul Mitropoliei și zona Piața Sfânta Gheorghe, în timp ce Sectorul 4 a preluat responsabilitatea realizării unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură către viitoarea stație de tramvai.

Potrivit edilului, specialiștii analizează dacă pasajul poate fi construit integral subteran, varianta preferată de toate părțile, sau dacă soluția tehnică va presupune și elemente supraterane.

În plan mai larg, administrația Capitalei pregătește amenajarea zonei Splaiul Independenței, între Podul Izvor și Piața Unirii, inclusiv construirea Podului Calicilor. Discuțiile cu sectoarele 3, 4 și 5 sunt programate peste aproximativ o lună, după recepționarea proiectului tehnic de către Direcția Investiții, precizează Ciprian Ciucu.

Totodată, Sectorul 4 va desemna un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe arterele afectate de lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai, precum Bulevardul Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă.

În paralel, administrația sectorului pregătește documentațiile pentru autorizarea intervențiilor la nouă unități de învățământ finanțate prin PNRR, urmând ca Primăria Capitalei să emită autorizațiile de construire după verificarea actelor.

De asemenea, municipalitatea va acorda avizele necesare pentru forajele geotehnice aferente pregătirii documentației unei magistrale de metrou asumate de Sectorul 4.

În privința mobilității urbane, cele două administrații au convenit să acorde prioritate transportului public, astfel încât pasajele de la Apărătorii Patriei și Europa Unită să includă și linii de tramvai, în concordanță cu proiectul de extindere a inelului median, mai scrie Ciprian Ciucu în postarea sa.

Printre alte măsuri anunțate se numără inițierea unui proiect pentru denumirea arterei „Europa Unită” și depunerea documentației pentru un nou certificat de urbanism necesar consolidării și modernizării maternității Bucur, investiție considerată importantă pentru sistemul medical al Capitalei.