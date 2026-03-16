Parteneriatul dintre Consiliul Județean Dolj și CNAIR marchează începutul procedurilor administrative pentru realizarea unui nou drum expres în sudul României, proiect care vizează conectarea Craiovei cu municipiul Calafat și implicit cu infrastructura europeană.

Autoritățile locale și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis elaborarea studiului de fezabilitate pentru această arteră, primul pas concret în dezvoltarea investiției. Inițiativa este privită drept una dintre cele mai importante pentru modernizarea infrastructurii din Oltenia și pentru consolidarea legăturilor de transport dintre România și Bulgaria.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a explicat că proiectul face parte din strategia de dezvoltare regională și reprezintă materializarea unui angajament politic privind modernizarea infrastructurii.

„Consiliul Judeţean Dolj şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au iniţiat deja parteneriatul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, primul pas concret în realizarea acestui proiect strategic. Traseul Craiova – Calafat face parte din reţeaua europeană TEN-T Core, pe coridorul Rin-Dunăre, şi va asigura continuitatea infrastructurii moderne dintre România şi Bulgaria, în completarea Drumului Expres Craiova – Piteşti. Acest proiect reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea economică a sudului României, deoarece va facilita transportul de mărfuri, va reduce timpii de deplasare şi va consolida rolul strategic al judeţului Dolj ca poartă de legătură cu Balcanii şi cu pieţele din sudul Europei”, a afirmat Cosmin Vasile.

Potrivit acestuia, noua arteră rutieră va completa infrastructura deja construită sau aflată în dezvoltare în regiune, în special drumul expres Craiova–Pitești, care oferă deja o conexiune rapidă către autostrăzile din vestul țării.

În același context, liderul administrației județene a subliniat rolul investițiilor în infrastructură pentru dezvoltarea economică regională și pentru atragerea de noi oportunități pentru mediul de afaceri.

„Acum un alt proiect de mare anvergură este început ca urmare a modului în care PSD a înţeles să susţină investiţii care aduc dezvoltare, conectivitate şi oportunităţi economice reale pentru oameni”, a mai afirmat Cosmin Vasile.

În paralel cu proiectele noi, conducerea CNAIR urmărește și evoluția marilor șantiere aflate deja în execuție, inclusiv lucrările la Autostrada de Centură București Nord (A0). Directorul general al companiei, Cristian Pistol, a transmis luni că ritmul actual al lucrărilor trebuie accelerat pentru recuperarea întârzierilor.

Oficialul a precizat că pe lotul 1 al A0, între localitățile Joița și Corbeanca, constructorii sunt deja mobilizați cu sute de muncitori și utilaje, însă progresul trebuie intensificat pentru respectarea termenelor.

„Pe lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0), între Joița și Corbeanca, lucrurile “ se mișcă”, dar pot și trebuie să evolueze mai repede. Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje. Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor. Ca director general al CNAIR, obiectivul meu este clar: până la sfârșitul acestui an bucureștenii și cei care tranzitează Capitala trebuie să simtă efectul real al acestui proiect și anume mai puțin timp pierdut în trafic, mai multă predictibilitate pentru familii și pentru firme”, a transmis Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a insistat asupra necesității unei mobilizări mai puternice pe șantier, pentru a recupera întârzierile acumulate și pentru a respecta termenul stabilit prin contract.