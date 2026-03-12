Contractul de finanțare a fost semnat la București pe 15 ianuarie 2026 de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ulterior la Luxemburg pe 19 ianuarie 2026. Acesta reprezintă al doilea acord de finanțare încheiat cu BEI pentru realizarea Autostrăzii Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.

Prin aprobarea acestui proiect de lege, Executivul creează cadrul legal necesar pentru tragerea fondurilor care vor fi utilizate la construcția primei autostrăzi ce traversează Munții Carpați, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor. Proiectul are rolul de a facilita o conexiune rutieră esențială între regiunile istorice ale României și de a contribui la integrarea infrastructurii rutiere în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T).

Autostrada Sibiu-Pitești este considerată un proiect strategic pentru infrastructura națională și pentru conectivitatea economică a țării, având un rol important în integrarea coridoarelor europene de transport și în valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii.

„Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu un rol esențial pentru conectivitatea economică și pentru integrarea coridoarelor de transport europene. Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții asigurăm resursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect strategic și pentru valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii de transport”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit prevederilor contractului de finanțare, împrumutul de 500 de milioane de euro poate fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare având o valoare minimă de 50 de milioane de euro. Finanțarea acordată de BEI poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului, însă nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA și cele aferente exproprierilor.

Documentul prevede că data limită pentru tragerea împrumutului este de trei ani de la semnarea contractului, iar finanțarea poate fi acordată pe o perioadă de până la 27 de ani.

Autostrada Sibiu-Pitești este primul proiect de autostradă care traversează Munții Carpați și face parte din rețeaua strategică de transport a României, fiind inclusă în TEN-T. Proiectul este împărțit în cinci secțiuni și urmărește îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie, creșterea siguranței rutiere și stimularea dezvoltării economice a regiunilor traversate.

Finalizarea autostrăzii este estimată pentru anul 2028. Implementarea proiectului este realizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin intermediul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Împrumutul de 500 de milioane de euro reprezintă al doilea dintre cele două împrumuturi aprobate de BEI pentru acest proiect, valoarea totală a finanțării ridicându-se la 1 miliard de euro, fonduri destinate sprijinirii realizării Autostrăzii Sibiu-Pitești.