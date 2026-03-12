Guvernul Bolojan va asigura finanțarea pentru finalizarea proiectului feroviar Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor până în 2027

Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, o întâlnire de lucru pentru a analiza stadiul de realizare al proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Investiția, în valoare de peste 7,6 miliarde de lei, este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta de împrumut. În cadrul discuțiilor au fost abordate dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului și au fost evaluate soluțiile pentru deblocarea acestuia. Aspectele legate de eliberarea documentațiilor necesare vor fi clarificate în cursul săptămânii viitoare.

Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul vizează modernizarea unui tronson de peste 166 de kilometri și a fost discutat într-o întâlnire a premierului cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Modernizarea liniei de cale ferată va contribui la creșterea mobilității pe rețeaua feroviară, va reduce timpul de călătorie și va spori siguranța traficului, toate acestea având un impact pozitiv asupra dezvoltării regiunii.

Proiectul de investiții, împărțit în patru loturi, trebuie să atingă până în august 2026 anumite stadii de progres fizic la nivelul cadrului șină-traversă: pentru primele două loturi, Cluj-Napoca – Achireș și Achireș – Poieni, se estimează un progres de 90%; pentru lotul trei, Poieni – Aleșd, progresul trebuie să fie de 50%; iar pentru lotul patru, Aleșd – Frontiera Ungaria, se urmărește un grad de realizare de 70%. Aceste obiective respectă angajamentele asumate de România în cadrul PNRR.

În prezent, progresul fizic mediu înregistrat pentru cele patru loturi ale proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este de 42,72%.

În cadrul întâlnirii de lucru de la Palatul Victoria, au fost discutate dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului și au fost analizate soluțiile pentru deblocarea acestuia. Executivul a precizat că, în cursul săptămânii viitoare, vor fi clarificate aspectele legate de eliberarea documentațiilor necesare, iar Ministerul Transporturilor va continua dialogul cu reprezentanții constructorilor. Totodată, vor fi promovate cu prioritate proiectele de acte normative privind exproprierea terenurilor necesare realizării investiției.

În proiectul de buget pentru anul 2026 sunt incluse fondurile necesare susținerii contribuției naționale, astfel încât proiectul să poată fi derulat în bune condiții și să fie realizate, până în august 2026, stadiile fizice asumate de autoritățile române în cadrul dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene. Obiectivul este ca, până la sfârșitul anului 2027, toate cele patru loturi să fie finalizate.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanții Ministerului Transporturilor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care au analizat progresul și au stabilit pașii necesari pentru accelerarea implementării proiectului.