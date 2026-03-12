În acest articol, vei descoperi trendurile în meniurile de nuntă pentru 2026 și cum Imperial One le integrează pentru a oferi experiențe culinare unice.

Ingrediente locale și de sezon

Una dintre tendințele majore în 2026 este accentul pe ingrediente locale, proaspete și de sezon. Invitații apreciază preparatele care combină gustul autentic cu prezentarea elegantă.

La Imperial One, bucătarii experți selectează doar ingrediente de calitate superioară, adaptând meniurile în funcție de sezon. Astfel, preparatele sunt:

mai gustoase și aromate

sustenabile și prietenoase cu mediul

potrivite pentru meniuri personalizate, cu specific local sau internațional

Meniuri personalizate și experiențe interactive

În 2026, nunțile se transformă într-o experiență completă, iar meniurile nu fac excepție. Mirii optează pentru meniuri personalizate, care să reflecte stilul lor și preferințele invitaților.

La Imperial One, poți alege:

aperitive și feluri principale adaptate preferințelor invitaților

bufeturi tematice sau live cooking stations

prezentări elegante ale preparatelor pentru o experiență vizuală completă

Aceste elemente fac ca fiecare moment culinar să fie un punct de atracție la nuntă.

Combinații internaționale și fusion

Trendul internațional pentru 2026 include meniuri cu preparate fusion, care combină bucătării diferite într-un mod creativ și elegant.

Exemple populare la Imperial One:

aperitive mediteraneene reinterpretate cu ingrediente locale

feluri principale inspirate din bucătăria asiatică sau franceză

Acest tip de meniuri oferă invitaților o experiență culinară sofisticată și unică.

Opțiuni vegetariene, vegane și pentru diete speciale

Un alt trend important în 2026 este adaptarea meniurilor pentru diverse preferințe și restricții alimentare. Din ce în ce mai mulți invitați optează pentru preparate vegetariene sau vegane, iar meniurile de nuntă trebuie să fie incluzive și atractive pentru toți.

La Imperial One, meniurile pot include:

feluri principale vegetariene sau vegane sofisticate

aperitive creative fără ingrediente de origine animală

Astfel, fiecare invitat se bucură de o experiență culinară completă și personalizată.

Prezentarea vizuală și experiența de storytelling

În 2026, prezentarea meniului este la fel de importantă ca gustul. Mesele și bufeturile sunt aranjate artistic, iar fiecare preparat este gândit pentru a oferi o experiență vizuală memorabilă.

La Imperial One, se pune accent pe:

plating creativ și elegant

combinații de culori și texturi atractive

decoruri tematice care completează stilul nunții

Această abordare transformă fiecare masă într-un moment memorabil și fotografiabil pentru invitați.

Cocktails și băuturi personalizate

Trendul din 2026 include și cocktailuri și băuturi personalizate, care se potrivesc cu tema nunții și preferințele invitaților.

Imperial One oferă:

cocktailuri speciale pentru miri și invitați

băuturi tematice în ton cu decorul și culorile nunții

prezentare elegantă la bufet sau bar special

Aceste detalii adaugă un plus de eleganță și distracție evenimentului.