În 2025, piața media din România a atins valoarea netă de 838 milioane de euro, având o perspectivă stabilă pentru 2026

Potrivit raportului Media Fact Book 2026 realizat de Initiative, piața media din România a ajuns, în 2025, la 838 milioane de euro. Creșterea de 5,4% a fost susținută în principal de digital, într-un context marcat de inteligența artificială și schimbarea consumului media.

Piața media din România a ajuns la o valoare netă de aproximativ 838 milioane de euro în 2025, în creștere cu 5,4% față de anul anterior, potrivit Media Fact Book 2026, raportul anual realizat de Initiative. Pentru anul 2026, estimările indică o evoluție stabilă a pieței, într-un context economic și politic care continuă să genereze prudență în rândul clienților de publicitate.

Într-un context în care inteligența artificială, fragmentarea audiențelor și noile comportamente de consum transformă profund ecosistemul media, ediția din acest an a Media Fact Book analizează modul în care atenția consumatorilor devine una dintre cele mai valoroase resurse pentru branduri și cum tehnologia schimbă regulile comunicării, ale planificării media și ale procesului de decizie.

„Consumatorii navighează astăzi într-un ecosistem dominat de suprasaturație informațională, iar atenția devine tot mai greu de câștigat și de păstrat. În paralel, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale schimbă modul în care oamenii caută informații, descoperă produse și iau decizii de cumpărare. Pe măsură ce procesul de informare și cel de achiziție se apropie tot mai mult, brandurile sunt nevoite să își regândească strategiile de comunicare și să construiască experiențe relevante, personalizate și eficiente. În acest context, atenția devine noua monedă a economiei digitale, iar capacitatea de a o transforma în acțiune reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje competitive”, ne explică Alexandra Olteanu, Managing Director Initiative România.

TV: În 2025, 415 milioane de euro, cu o creștere marginală față de anul anterior, în ciuda fragmentării audiențelor și a presiunii exercitate de platformele digitale. Pentru 2026, veniturile sunt estimate să rămână la un nivel similar, într-un context marcat de inflația costurilor media, de erodarea audienței și de competiția pentru inventarul premium.

digital: În 2025, 327 milioane de euro (+10%), fiind canalul cu cea mai puternică dinamică de creștere, susținut de investițiile în video, social media și noile ecosisteme bazate pe AI și e-commerce. Pentru 2026, Digital este estimat să ajungă la aproximativ 334 milioane de euro (+2%), cu o creștere estimată de 2%.

OOH: În 2025, 50 milioane de euro (+8%), peste estimările inițiale, datorită dezvoltării accelerate a formatelor digitale și cererii constante din partea advertiserilor. Pentru 2026, piața este estimată in scădere 48 milioane de euro, un accent pozitiv fiind pus pe formate premium și DOOH.

radio: În 2025, 40 milioane de euro (+5%), confirmând stabilitatea mediului și rolul său important în mixurile de comunicare. Pentru 2026, piața este estimată să rămână relativ constantă, în timp ce operatorii radio continuă să își extindă prezența în ecosistemele digitale și de conținut.

Informațiile sunt extrase din Media Fact Book, raport publicat anual de Initiative începând din 1997 și una dintre principalele surse de referință pentru industria media și de publicitate din România.

Initiative este una din cele mai mari reţele independente de media din lume, asigurând servicii specializate de planificare şi cumpărare de media, de strategie, consultanţă de media şi new media. Initiative este membră a Interpublic Group of Companies şi este afiliată reţelei internaţionale Initiative Worldwide. În România, Initiative face parte din Lowe Group, care include și agenţiile MullenLowe (agenție integrată de marketing și comunicare), Golin (relații publice), Medic One (comunicare în domeniul medical) și Path (unit-ul din Lowe Group specializat în analiza și interpretarea datelor).