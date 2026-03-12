Acest contract completează primul semnat la începutul anului și marchează un progres semnificativ în realizarea primei autostrăzi care traversează Carpații, potrivit informațiilor publicate de Alexandru Nazare pe Facebook.

Sprijinul financiar obținut este considerat avantajos și contribuie la accelerarea unui proiect strategic pentru infrastructura națională. Autostrada A1 Sibiu-Pitești va aduce numeroase beneficii economice și sociale, cu efecte directe asupra mediului de afaceri, turismului și logisticii.

„Încă un pas înainte în finanțarea A1 Sibiu–Pitești, prima autostradă care traversează Carpații. În Guvern a fost aprobat azi al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, de 500 de milioane de euro, pentru Autostrada A1 Sibiu–Pitești, pe care l-am semnat la începutul acestui an”, a scris ministrul pe Facebook.

Companiile de transport și distribuție vor beneficia de reducerea costurilor logistice, în timp ce fluxul de turiști în zonele traversate de autostradă va crește, stimulând industria ospitalității. De asemenea, producătorii din agricultură și industrie vor avea acces mai ușor la piețe extinse, iar dezvoltarea proiectelor imobiliare și a parcurilor logistice și industriale va fi încurajată. Sectorul e-commerce va putea accelera livrările, iar serviciile conexe, precum retailul, benzinăriile și logistica, vor cunoaște dezvoltări importante.

„Acest sprijin financiar avantajos accelerează realizarea unui proiect strategic și aduce avantaje concrete mediului de afaceri: reducerea costurilor logistice pentru companiile de transport și distribuție, creșterea fluxului de turiști pentru industria turismului și a ospitalității, extinderea piețelor pentru producătorii din agricultură și industrie, noi oportunități de investiții imobiliare și în parcuri logistice şi industriale, accelerarea livrărilor pentru sectorul e-commerce, precum și dezvoltarea serviciilor conexe – retail, benzinării, logistică ş.a.”, a mai scris Alexandru Nazare.

Pe lângă impactul economic, autostrada va reduce timpul de călătorie și va spori siguranța rutieră. Aceasta va conecta mai eficient regiunile țării la coridoarele europene de transport, facilitând mobilitatea și integrarea în rețeaua europeană. Finalizarea proiectului este estimată pentru 2028, iar efectele economice și sociale se vor resimți la scară largă.

„Autostrada va scurta timpul de călătorie, va crește siguranța rutieră și va conecta mai bine regiunile țării la coridoarele europene de transport. Finalizarea este estimată pentru 2028, iar impactul economic și social va fi unul semnificativ”, a subliniat ministrul.

Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții (BEI) permite României să atragă finanțări importante în condiții avantajoase pentru proiecte strategice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază importanța gestionării eficiente a acestor resurse, astfel încât fiecare investiție să genereze rezultate reale pentru comunități și mediul de afaceri, contribuind la dezvoltarea durabilă a infrastructurii naționale.

„Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, România atrage finanțări importante, în condiții avantajoase, pentru proiecte strategice. La Ministerul Finanțelor, ne concentrăm pe gestionarea eficientă a acestor resurse, ca fiecare investiție să aducă rezultate reale pentru comunități şi mediul de afaceri”, a conchis acesta.

Șantierul Secțiunii Cornetu-Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești înregistrează un progres de 12%, conform directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. La proiect lucrează 1.500 de muncitori și operatori, sprijiniți de peste 300 de utilaje grele, acțiunea fiind coordonată de asocierea de constructori italieni și români Webuild-Tancrad.

„Mobilizare foarte bună pe Secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depășit pragul de 12%. Asocierea de constructori italieni și români (Webuild-Tancrad) acționează cu 1.500 de muncitori și operatori, susținuți de peste 300 de utilaje grele”, a informat Cristian Pistol.

Activitatea se desfășoară simultan în mai multe zone ale secțiunii montane, care are o lungime de 37,4 km. În prezent, lucrările sunt realizate la 15 dintre cele 54 de structuri prevăzute pe traseu, iar platforma necesară lansării utilajului gigant pentru forat tuneluri (TBM) este pregătită pentru execuția Tunelului Poiana, în zona Portalului Sibiu. În paralel, se desfășoară lucrări la ecoductul din zona localității Racovița, precum și execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului și a grinzilor produse direct în fabricile amplasate pe șantier, în localitățile Racovița și Cepari.

„Avansează inclusiv execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca și a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe șantier, în zonele localităților Racovița și Cepari. Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport. Secțiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secțiuni importante care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac), până la finalul anului 2029”, a mai spus acesta.

Proiectul are o valoare de 5,4 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport. Secțiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secțiuni majore care traversează Carpații și va asigura circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, care traversează România de la Constanța la Nădlac, cu finalizare estimată până la sfârșitul anului 2029.

În paralel, pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările se apropie de finalizare, cu stadiul fizic al execuției aproape de 90%. La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează instalațiile electrice și mecanice, iar la 10 dintre cele 12 poduri au fost deja montate parapetele. Estimările indică faptul că acest tronson ar putea fi dat în circulație cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul contractual, respectiv în toamna acestui an.