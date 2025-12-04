Jurnalistul Dan Andronic a atras atenția asupra unui scenariu extrem, dar realist, în cazul producerii unui cutremur major în București. El a explicat că, potrivit unui studiu realizat de Banca Mondială în urmă cu aproximativ trei ani, pe vremea când Nicușor Dan era primar general, aproximativ o mie de clădiri ar fi afectate într-un seism similar celui din 1977.

Andronic a precizat că nu toate aceste clădiri s-ar prăbuși, însă opt spitale din București ar urma să se prăbușească, ceea ce ar duce la colapsul sistemului de intervenție.

„În centrul orașului vei avea următoarea problemă. Dacă, Doamne ferește, vine un cutremur, tot ce vedem centrul orașului va fi cărămidă. Am publicat acum 3 ani, cred, un studiu de la Banca Mondială. Era Nicuşor Dan primar. Un studiu care spunea că la un cutremur similar cu cel din ’77, în jur de o mie de clădiri vor fi afectate. Nu se prăbușesc o mie. Dintre care opt spitale din București se prăbușesc. Studiul zace în continuare la Primăria Capitalei. Deci, realitatea este înfiorătoare. Noi nu ne dăm seama prin ceea ce trecem zi de zi, pentru că un cutremur la un moment dat va veni. Nu știm când, dar sigur va veni. În momentul în care infrastructura critică este afectată, deci în momentul în care pică spitalele, s-a cam terminat cu șmecheria. Deci nu mai e ce să mai faci”, spune jurnalistul Dan Andronic.

Daniel Băluță a spus că este familiarizat cu problemele semnalate, menționând că experiența sa administrativă l-a determinat să investească în infrastructura medicală și de urgență. El a explicat că a construit un spital, lucrează la dezvoltarea altuia, precum și la proiecte de modernizare, inclusiv la spitalul de pneumologie Marius Nasta.

El a mai declarat că a fost realizată o unitate de pompieri și că este în curs de construire o nouă unitate, precizând că Bucureștiul ar avea nevoie de cel puțin zece unități suplimentare, mai mici, dispersate în oraș. În lipsa acestora, a avertizat el, blocarea drumurilor ar face imposibilă intervenția rapidă în caz de dezastru.

„Sunt următoarele aspecte. Am cunoștință despre aceste probleme pe aria de lucru pe care am lucrat. De aceea am construit un spital. Lucrez în momentul ăsta la unul și cel de pneumologie, Marius Nasta. Am făcut, foarte important, o unitate de pompieri. Astăzi m-am apucat de încă o unitate de pompieri, pentru că în acest oraș, și nimeni nu vorbește despre această problemă, mai trebuie cel puțin 10 unități de pompieri mai mici. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă se blochează drumurile și nu sunt dispersate suficient de multe unități de salvare în interiorul orașului. Unități de primiri urgențe, la Spitalul Bagdasar, care deservește pe toți bucureștenii, am făcut unitate de primiri urgențe, am făcut o secție de mari arși”, a declarat candidatul la primăria generală a Capitalei, Daniel Băluță.

Daniel Băluță a explicat că una dintre cele mai grave probleme ale Bucureștiului este lipsa unei evidențe complete și corecte privind clădirile cu risc seismic. El a spus că programul său pentru Primăria Capitalei pornește de la inventarierea tuturor clădirilor, printr-un proces de expertizare reală.

Potrivit acestuia, în prezent nu există o bază de date coerentă cu studii tehnice corecte, motiv pentru care Consiliul General a ajuns, în urmă cu un an sau doi, să permită evaluări „ochiometrice”, tocmai din cauza stării precare a informațiilor existente.

„Programul pe care îl am constă în inventarierea, în primul rând, a clădirilor aflate în risc seismic. Prima dată expertizare, pentru că nu există așa ceva. O expertizare a tuturor clădirilor din București. Nu există o bază de date care să aibă studii corecte din punctul ăsta de vedere. De aceea a existat acum un an sau doi, o hotărâre de Consiliul General, în care este permisă o evaluare „ochiometrică” a lucrurilor pentru că atât de proastă este situația astăzi”, spune Băluță.

Daniel Băluță a vorbit și despre o experiență personală în contextul subiectului discutat. El a declarat că a descoperit, în calitate de primar, că propriul său copil a mers la grădiniță într-o clădire încadrată în clasa de risc seismic I, lucru pe care nu îl știa anterior și care l-a marcat profund.

„Eu am rămas șocat și nu mi-am imaginat niciodată că propriul meu copil a fost la grădiniță într-o clădire cu Risc Seismic I. Nu am știut niciodată. Am aflat în calitate de primar când am rămas șocat”, adaugă Băluță.

Întrebat de Dan Andronic dacă a realizat studii similare la nivelul Sectorului 4, Băluță a răspuns că toate clădirile publice din sector au fost evaluate. El a menționat că, în prezent, sunt în desfășurare aproximativ 30 de șantiere pentru consolidarea școlilor, liceelor, grădinițelor și creșelor, precum și pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu.