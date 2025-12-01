Luni dimineață, în zona Vrancea au avut loc două cutremure, potrivit INCDFP. Primul a avut magnitudinea 3,8 și s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, la o adâncime de 139 km. Afectează zonele din jurul orașelor: Focșani (50 km vest), Buzău (62 km nord), Sfântu-Gheorghe (62 km est), Brașov (72 km est) și Ploiești (90 km nord-est).

Al doilea cutremur a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la ora 6:46, în județul Buzău, la o adâncime de 115 km. Zonele apropiate sunt: Sfântu-Gheorghe (54 km sud-est), Focșani (60 km vest), Brașov (62 km est), Buzău (65 km nord-vest) și Ploiești (84 km nord).

În ultimele zece zile, mai multe regiuni seismice din lume au fost zguduite de cutremure de intensitate variabilă, de la seisme slabe până la cutremure puternice. Cele mai recente înregistrări arată o activitate semnificativă în Bangladesh, Kuril Islands, Alaska, Turcia și alte zone cunoscute pentru activitatea lor seismică.

Pe 21 noiembrie 2025, Bangladesh a fost lovit de un cutremur puternic cu magnitudinea 6,0, la adâncimea de 10 km. Seismul a afectat mai multe orașe din apropierea capitalei Dhaka, inclusiv Narsingdi, Tungi, Bhairab Bazar, Kishorganj, Paltan, Azimpur, Dhaka, Sonargaon, Narayanganj și Joymontop. Locuitorii au raportat clădiri care au tremurat puternic, iar autoritățile locale au activat planurile de urgență pentru evaluarea pagubelor și asigurarea siguranței populației.

În ziua precedentă, pe 20 noiembrie, s-a produs un cutremur semnificativ cu magnitudinea 5,1 în regiunea de frontieră dintre Afganistan, Tajikistan și Pakistan, la adâncimea de 90 km. Deși seismul nu a generat pagube majore raportate, el a demonstrat activitatea tectonică continuă din zona Munților Hindu Kush, una dintre cele mai seismice regiuni ale Asiei Centrale.

În estul Kuril Islands, pe 22 noiembrie, un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs la 10 km adâncime. Ulterior, în aceeași regiune, pe 28 și 29 noiembrie, s-au mai înregistrat cutremure de magnitudinile 4,6 și 5,6, la adâncimi între 10 și 40 km. Aceste seisme au fost monitorizate cu atenție de instituțiile geofizice din Japonia și Rusia, deoarece zona este cunoscută pentru cutremurele puternice și riscul de tsunami.

Alaska a înregistrat, pe 23 noiembrie, un cutremur de 5,4 în Andreanof Islands, la 60 km adâncime, urmat pe 27 noiembrie de un seism semnificativ de 5,8 în Southern Alaska, la 78 km vest de Anchorage. Locuitorii din Anchorage au raportat vibrații puternice, iar autoritățile au verificat infrastructura critică pentru eventuale pagube.

Rusia a fost afectată pe 25 noiembrie de un cutremur de 5,6, produs în zona Off the East Coast of Kamchatka Peninsula, la adâncimea de 10 km. Tot pe 24 noiembrie, Chagos Archipelago a înregistrat un cutremur de 5,2, la adâncimea de 10 km, arătând activitatea continuă în regiunea Oceanului Indian.

Cel mai recent seism a avut loc pe 30 noiembrie în vestul Turciei, cu magnitudinea 3,8, la o adâncime foarte mică de 5 km. Cutremurul a fost resimțit în orașe precum Kutahya, Tavsanli, Usak, Afyonkarahisar, Bozuyuk și Eskisehir. Deși a fost un cutremur slab, adâncimea mică a făcut ca tremurul să fie perceput de populația locală.